拜登稱安倍去世是“世界的損失”

拜登/安倍

美國總統拜登認為日本前首相安倍晉三的去世，是“世界的損失”，並下令白宮降半旗致哀。另外，美國三名前總統都對安倍晉三的逝世表示了哀悼和緬懷。

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據共同社報道，美國總統拜登7月8日得知日本前首相安倍晉三去世後，前往日本駐華盛頓大使官邸弔唁，並在弔唁簿留言表示：安倍的去世“不僅是其家庭和日本國民的損失，也是世界的損失”。

拜登在日本駐美國大使公邸向安倍的照片獻花。他寫道“（安倍）是和平與有判斷力的人”，對其突然離世表示惋惜。在先前發表的聲明中，拜登稱讚安倍是“日美同盟和友誼的擁護者”，指出“他描繪的自由開放的印度太平洋構想將被繼承”。

拜登還指示白宮等聯邦政府設施降半旗至7月10日晚上日落，以表示對安倍晉三的敬意。

此外，據共同社介紹：美國幾位前總統都對安倍遇刺身亡表示了哀悼。

奧巴馬在推特上回憶在2016年，他作為美國總統和安倍首相一起首次訪問核爆地廣島，以及同年年末，他們共同訪問太平洋戰爭導火索的夏威夷珍珠港事件遇襲現場。奧巴馬稱他“不會忘記曾共同致力於強化日美同盟”。

而與安倍建立了深厚友誼的美國前總統特朗普悲傷的表示：安倍“作為偉大的領導人，歷史將會傳述他”，並說，安倍的去世是“非常大的損失”。

美國前總統小布什譴責了槍擊“不合道理”，並哀悼安倍的突然離世。他在安倍2006年首任首相時，曾與安倍致力於共築日美關係。

美國國防部長奧斯汀在聲明中表達了對安倍胞弟、日本防衛相岸信夫的慰問，稱“知道他承受着深深的悲傷”。

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良競選時遇刺身亡引發國際社會的震驚與哀悼。