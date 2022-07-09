推特不提供假賬號數量 馬斯克決定終止收購協議

馬斯克/推特

埃隆-馬斯克和推特正在走向一場激烈的法律鬥爭。這位億萬富翁已決定終止以440億美元收購推特（Twitter）的協議。原因之一是推特一直不肯提供假賬號的數量。

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法新社說，特斯拉和SpaceX的老闆埃隆-馬斯克終止以440億美元收購了推特的協議，一場法律戰迫在眉睫，這預示着一些人的夢想和另一些人的噩夢即將結束。

在美國證券交易監管機構周五公布的一封信中，馬斯克的律師聲稱，推特沒有遵守其在協議中的承諾，特別是沒有提供所要求的關於虛假賬戶和垃圾郵件數量的所有信息。

信中說：“推特未能遵守協議中的多項規定，而且似乎提供了虛假和誤導性的信息，而馬斯克先生正是依靠這些信息達成了收購協議”。

最近幾周，推特多次表示，其平台上的虛假賬戶數量不到5%。但是馬斯克和他的團隊認為，推特在說謊，這影響了公司的生存能力和價值。

幾周來，專家們一直在想，埃隆-馬斯克是否在尋求撤回他的報價，或重新向下談判價格。

通過終結收購推特的承諾，這位億萬富豪將自己暴露在重大的法律訴訟中。雙方都同意在某些情況下支付高達10億美元的終止費。

推特平台董事會主席布雷特-泰勒在推特上說，董事會"致力於以商定的價格和條款完成交易"，並打算在法庭上獲勝。

杜蘭大學的法律教授安-利普頓在推特上說，“埃隆-馬斯克宣布的決定並不能保證收購不會發生”。“他簽署了一份協議，他在法律上有義務遵守”。

分析師丹-艾夫斯（Dan Ives）說：“這對推特及其董事會來說是一個災難性的局面，因為該公司將在一場曠日持久的法律戰中面對馬斯克，以挽救該交易和/或收回至少10億美元。

在信中，埃隆-馬斯克的律師還提到了最近推特的員工被裁員和招聘凍結。

分析師Carolina Milanesi告訴法新社，他們已經明確列出了儘可能多的理由來避免支付罰款。

4月中旬，在逐步，悄悄地入股推特公司後，這位世界首富提出以每股54.20美元，即總額440億美元的價格收購推特。

他在Ted2022會議上說："我只是強烈地感覺到，擁有一個公開的、廣泛包容的、你可以信任的平台，對文明的未來極為重要。

推特董事會最初試圖不讓馬斯克收購，最後於4月25日同意與這位自由主義企業家達成最終協議。

自那時起，推特的股票已損失了超過四分之一的價值。特斯拉的股價在此期間也下跌了近25%。