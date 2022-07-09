美中在G20外長會議後舉行場邊會，可能為拜登與習近平會面鋪路

美國

在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）外長會議7月9日在沒能和往常一樣發表聯合公報的情況下下落幕。但美中在G20外長會議後舉行場邊會，不排除雙方有意為拜登與習近平會面鋪路。

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“紐約時報”報導，20國集團外長會議與會官員表示，俄國外長拉夫羅夫在這次會議中遭到眾多批評，在會議結束前就退席抵制。

美國國務卿布林肯與其他西方國家官員和拉夫羅夫在會上並沒有接觸，不過拉夫羅夫仍與中國、印度、巴西和土耳其等拒絕加入西方制裁陣營的國家的外長會面。

傳統上，G20會在會後發布共同願景與目標的聯合公報，但俄羅斯在烏克蘭問題上與西方國家沒辦法達成共識。許多與會國家指責莫斯科擾亂全球糧食和能源供應，成為本次會議焦點，原因是俄國封鎖烏克蘭的黑海港口與收緊歐洲天然氣供應。

法新社報導，布林肯與中國外長王毅今天在G20外長會議後會晤，讓人感覺仍有希望避免緊張情勢逐漸失控。

儘管中美雙方都不期待兩人會談能有重大突破，但彼此的語調已開始緩和，也願意在當前西方聚焦俄國侵烏之際加強互動。

路透社報導，美方官員表示這是布林肯自去年10月以來首次與王毅面對面會晤，包括上午會談與工作午宴，盼維持美中關係穩定，避免雙方擦槍走火。

美中都有意維持雙邊關係穩定。美方官員表示，總統拜登和中國國家主席習近平預計將在未來幾周再次通話，今天的會議可能也是為此鋪路。

中央社報道，奧巴馬任內的國務院前亞太助卿羅素表示，他認為此次會面的一個關鍵目標是探尋拜登和習近平見面會談的可能性，這將是雙方擔任領導人以來的首次會晤，比較可能的時機是在G20今年11月在峇里島峰會期間舉行場邊會。