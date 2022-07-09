習近平彭麗媛就安倍晉三去世發唁電

習近平/安倍晉三遇刺

中國國家主席習近平今天7月9日，在日本前首相安倍晉三遇刺身亡的次日，發唁電錶示深切哀悼。

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同一天，習近平和夫人彭麗媛向安倍晉三的夫人安倍昭惠女士致唁電錶示哀悼和慰問。

據中國外交部網站說，習近平“代表中國政府和中國人民，並以個人名義”，“對安倍晉三前首相突遭不幸辭世”，表示“深切哀悼”，並向安倍晉三的親屬表示慰問。

習近平在唁電中表示，安倍晉三“在任期間”為推動中日關係改善進行了努力，作出了有益的貢獻。“我曾同他就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識。我對他突然去世深感惋惜”。“我願同首相先生一道，根據中日四個政治文件確立的各項原則，繼續發展中日睦鄰友好合作關係”。

法新社的報道說，安倍晉三在2006年和2012年至2020年期間執政，一直試圖與北京建立更緊密的關係，儘管在中日這兩個地區競爭對手之間存在着激烈的歷史怨恨，而且，兩國對東海一連串島嶼有長期爭端。

在2020年因健康原因辭職後，安倍晉三成為台灣的堅定捍衛者，他呼籲美國和日本在北京軍事入侵時，捍衛台灣。

該報道還說，習近平對這位周五在日本奈良市競選時被暗殺的日本前首相表示敬意，比其他大多數世界主要領導人的敬意晚了很久。

昨天，歐美，北約，印度，韓國，俄羅斯等國都就安倍晉三遇刺身亡表示深感震驚，譴責襲擊“卑鄙”和“令人髮指”，並對安倍晉三的家人和日本人民表達了支持和慰問。其中印度總理莫迪宣布將7月9日設為全國哀悼日，以表達對安倍晉三的敬意。美國總統拜登下令在白宮等聯邦建築降半旗。