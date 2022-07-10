烏東一座公寓樓遭俄導彈襲擊至少15人遇難

烏東居民樓被炸

俄羅斯在烏東頓巴斯地區的轟炸仍在繼續。周日7月10日上午，烏克蘭頓涅茨克州州長說，俄軍導彈擊中了該州查西夫 亞爾（Chassiv Yar）鎮的一棟四層公寓樓，至少有15人死亡，還有20多人可能被困在廢墟中。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社7月10日發自查西夫 亞爾的報道，烏克蘭當局說，俄羅斯軍隊周日繼續對烏克蘭東部進行猛烈攻擊，在一次攻擊中，炮彈撕裂了查西夫亞爾的一棟住宅樓，已知至少有15人死亡。

轟炸發生在這個約有12,000人的小鎮上，持續了一夜。據救援部門稱，24人仍在廢墟下，包括一名兒童，另有5人已從廢墟中被救出。

俄軍正在試圖征服頓涅茨克州。該州的州長帕夫洛-基里連科（Pavlo Kyrylenko）在電報群（Telegram）上說，這棟四層樓的建築被一枚俄羅斯颶風導彈擊中。

法新社記者在這場襲擊後趕到現場，看到大樓部分倒塌，救援人員和一台挖掘機正在清理那個地方。

一位沒有透露姓名的居民向法新社說：“當時我在卧室里，我出來後，一切都開始搖晃，塌陷”。“救我的是爆炸的衝擊波，它把正在流血的我推進了廁所。

據頓涅茨克州長基里連科說，自2月24日俄羅斯開始入侵以來，頓涅茨克地區至少有591位平民被殺，1548人受傷。他在周五說，莫斯科正在準備在東部採取"新行動"。

故意針對"平民目標"

俄軍在7月初宣布控制了盧甘斯克地區，現在正瞄準頓涅茨克地區，以佔領整個頓巴斯採礦盆地。

自2014年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞半島後，這個地區被莫斯科支持的分離主義分子部分控制。

烏克蘭總統澤連斯基周六晚間說，俄羅斯大炮的野蠻轟炸沒停過一天：斯洛維揚斯克（Sloviansk）、巴赫穆特（Bakhmout）、阿夫迪夫卡（Avdiivka）...... "。他再次呼籲西方提供"現代和強大"的武器讓烏克蘭保衛自己。

澤連斯基先生指責莫斯科"故意、蓄意地打擊普通的房子、民用目標和平民。他說，俄軍的攻擊造成死亡和受傷"。

俄羅斯國防部則在周六晚間的一份聲明中指責烏克蘭人在頓涅茨克和哈爾科夫地區幾個地方的學校和民用建築中部署了軍人和武器。

多名烏克蘭官員還譴責俄羅斯軍隊故意向農田射擊，意圖引發火災，燒毀農作物。