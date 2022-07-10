英國：誰來當首相? 已有9人出場競爭

英國保守黨選舉

截至7月10日上午，英國9名保守黨議員宣布投入競選，準備接替鮑里斯-約翰遜出任保守黨黨魁和英國首相。入圍名單將在7月20日宣布。

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在這場競選中，許多候選人都渴望在稅收問題上與前財長里希-蘇納克（Rishi Sunak）有所區別。

最新候選人是周日上午宣布參選的英國國際貿易大臣彭妮-莫爾頓（Penny Mordaunt）。這位49歲的海軍預備役軍人是2019年第一位佔據國防部長職位的女性，她堅持認為，公眾辯論應該"少圍繞領導人"，更多將注意力放在"船"上。

法新社說，她此話顯然是想從困擾鮑里斯-約翰遜任期的連續醜聞中脫離出來。後者在其政府閣僚雪崩式的辭職後，別無選擇，在周四宣布了辭職。

英國保守黨領導權的競爭，也是唐寧街的競爭，因保守黨在下議院擁有多數席位。預計英國將經歷一個特別熱鬧的夏天，其間會有各種“爆料“和”臭彈“。

周六晚，兩位前部長，傑里米-亨特（Jeremy Hunt）和薩吉德-賈維德（Sajid Javid）都在保守的《星期日電訊報》的專欄中宣布了他們的候選資格。

這二人都與前財長里希-蘇納克的路線相反，堅持自己的減稅計畫。而剛辭職的財長蘇納克認為，英國正受到40年未見的通貨膨脹困擾，需等這個階段過後，待公共財政恢復再考慮減稅。

52歲的薩吉德-賈維德周日在BBC上說，“沒有減稅，我們就不會有增長"。他上周二率先宣布辭去政府職務，啟動了政府“大出血”進程：隨後約有60人離職，對首相鮑里斯-約翰遜構成致命打擊。

財政部長里希-蘇納克上周二是在賈維德宣布辭職9分鐘後宣布辭職的。但這兩人都說之前並沒有商量。

這位印度裔前財長因在冠狀病毒大流行病高峰期部署的許多經濟支持措施而非常受歡迎，但他一度因其富有的妻子被揭露使用了減稅措施而受到削弱。他是第一個宣布競選的重量級人物，現在他的行情似乎有反轉，得到很多議員的支持。不過，他很可能面臨約翰遜陣營的憤怒，因他離開政府前，並沒有預先警告過首相，所以該陣營懷疑他是叛徒。

入圍名單7月20日揭曉

另一位有分量的候選人是納迪姆-紮哈維（Nadhim Zahawi）。此人在上周從教育部轉到財政部之前，曾作為國務大臣主導英國的冠狀病毒疫苗接種計畫。但由於媒體披露他遭到稅務調查，他的競選起步受到阻礙。不過他保證說，自己所有的經濟利益都是按規定申報的。

其他競爭者的成功機會似乎要低得多，他們是：交通部長格蘭特-沙普斯（Grant Shapps）、外交事務委員會主席湯姆-圖根哈特（Tom Tugendhat），司法部長蘇拉-布拉弗曼（Suella Braverman），前平等事務秘書凱米-巴德諾克（Kemi Badenoch）。

保守黨仍在等待外交部長特拉斯（Liz Truss）宣布加入候選人隊伍，她的競選意圖似乎毋庸置疑。而另一個熱門人選，國防大臣本-華萊士（Ben Wallace）已在周六宣布退出競爭。

據英國保守黨決策機關預計，最終報名競選的人會有15名左右，這麼多候選人的湧現，預示着在第一部分的過程中，對候選人的支持或票數方面的門檻將被提高。

但負責保守黨內部組織的1922委員會財務主管傑弗里-克利夫頓-布朗（Geoffrey Clifton-Brown）周日在LBC電台說，他"有信心"在7月20日之前知道兩個最終的人選。

據《星期日電訊報》報道，更精確的時間表預計將在下周一公布，提名可能在周二結束。

目的是確保僅對保守黨黨員開放的最終投票將在9月初決出勝負。