印度人口明年超越中國成第一人口大國

聯合國/人口/印度/中國

聯合國今天一項報告預測，世界人口預計在今年11月15日達到80億人，並指出印度將在2023年超越中國，成為地球上人口最多的國家。聯合國還報告，2021年全球饑餓人口增至8.28億。

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就世界人口今年內達到80億，聯合國秘書長古特雷斯警告說，這項人口總數里程碑「提醒了我們在關愛地球上的共同責任，並反思我們對彼此的承諾還有哪些不足」。法新社報道稱，但他未提及具體細節。

根據聯合國經濟和社會事務部的預測指出，世界人口正以1950年以來最慢速度成長。該預測報告說，世界人口應在2030年達到85億人，在2050年達97億人，在2080年代達約104億人高峰，然後直到2100年都維持這一穩定水準。

據報告指出，雖然在幾個開發中國家觀察到凈出生率下降，但未來數十年世界人口的增長，有一半以上會集中在8個國家，分別是剛果民主共和國、埃及、埃塞俄比亞、印度、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦桑尼亞。

稍早，聯合國報告2021年全球饑餓人口增至8.28億。此數據由聯合國糧食及農業組織、國際農業發展基金、聯合國兒童基金會、聯合國世界糧食計畫署和世界衛生組織聯合發布。報告指出，2021年全球受饑餓影響的人數已達8.28億，較2020年增加約4600萬，自2019冠狀病毒病大流行暴發以來累計增加1.5億。

聯合國說，全世界正在進一步偏離目標，無法保證到2030年消除饑餓、糧食不安全和一切形式營養不良。