韋伯太空望遠鏡再傳宇宙圖：美妙絕倫

太空開發/韋伯太空望遠鏡

美國國家航空航天局7月12日披露了有史以來設計的最強大的太空望遠鏡詹姆斯-韋伯所拍攝的首批圖像，展示的是天空中的五個星系群。此前一天，在美國總統拜登的見證下，韋伯傳回地球第一張太空星系照片，驚艷全球。

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韋伯望遠鏡在被發射進入太空6個多月後，負責這個新的太空望遠鏡的團隊已經完成了校準，公布了該航天器拍攝的第一批圖像。。

據拜登見證說，"我們可以看到以前無法觸及的東西。我們可以去以前沒有人去過的地方"。

據本台報道說，經過25年多的時間，經歷無數次的延誤和飛漲的成本，世界各地的天文學家和天體物理學家即將看到有史以來最強大的望遠鏡的成果，這也是有史以來投入天空軌道的最大望遠鏡。

11日傳回的第一張圖片就是所謂的 "深場"。對天空中一個看似空曠的區域進行長時間曝光的照片。宇宙中可見的部分看上去相當於一粒沙子的大小。然而，迷失在宇宙中的星辰揭示了數以千計的星系，大約有130億年的歷史，屬於宇宙中最古老的星系。

據美國宇航局總裁比爾-內斯隆說，"這幅圖像只是一個更大的宇宙的微小一瞥。韋伯的第一個深場圖片不僅是它傳回的第一個彩色圖像，也是迄今遙遠的宇宙中最深、最清晰的圖像。

此前，哈勃太空望遠鏡拍攝過同樣的廣袤的太空深場，但比韋伯拍攝的要少得多。韋伯太空望遠鏡在科學界引起很多期待，韋伯有6.5米直徑長的鏡片，而哈勃的鏡片則是2.4米。韋伯具有紅外線的觀察能力，能抓住宇宙中最遙遠物體的顏色，使韋伯成為太空儀器之王。

韋伯的另一個圖像涉及恆星的生命周期。這一次是在南環行星星雲中進行的觀測。同樣，這也是哈勃以前拍攝過的目標。但韋伯的圖像要精確得多。

據專家評論稱，韋伯的觀察是史無前例的，奉獻的可能性令人嘆為觀止。有了韋伯，分析其他世界的大氣層並尋找生物活動的標誌就成為可能。

詹姆斯-韋伯望遠鏡的這五次觀測只是未來的前奏。它們是為期六個月的校準階段的初步果實。該望遠鏡現已全面投入使用，並開始了為期一年的科學觀測活動。該計畫包括系外行星，但也包括其他深層領域、星雲、黑洞、星雲、星系，甚至是我們自己的太陽系的圖片。第一批五張圖片的發表就已經回答了一個問題：是的，韋伯像宣傳廣告中所說的那樣強大和高效。

阿麗亞娜5號火箭於12月25日將韋伯送入軌道的完美髮射，也大大延長了太空望遠鏡壽命。通過節省燃料，該航天器現在有足夠的燃料來運作至少20年。這些首次觀測是在短短五天內完成的。因此，天文學家和天體物理學家們期待着這個獨特的望遠鏡所帶來的發現的收穫。