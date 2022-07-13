韋伯望遠鏡：終得見宇宙更深處，星體絢爛的生與死

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去年12月，世界上最大、最強大的太空望遠鏡從南美洲的法屬圭亞那起飛，並在今年1月份到達了距地球160 萬公里的瞭望點。本周早些時候，耗資100億美元的美國國家航空航天局詹姆斯韋伯太空望遠鏡在白宮揭幕，揭幕式上，一些遙遠的星系，和人類從未見過的深層宇宙得以清晰展現，引發世界各地的天文學家和科學家的驚嘆與討論：“太空探索迎來了新的時代”。點擊以下內文視頻，細看美圖。

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宇宙深處的美景。 © NASA-AP

威斯康星大學麥迪遜分校天文學助理教授、韋伯項目的參與者邁克爾·梅西納表示，“我們希望在任務過程中拍攝更久、完成一些更加深入的照片，以找到更遙遠的東西”。

這一次，韋伯望遠鏡展示出它擁有的絕對力量：更加遠離地球的位置，以及對紅外光譜的使用等等，這些都有助於向人類揭示一種“新的光“。科學家們稱，這種光幾乎與科學一樣，是藝術。

依託於韋伯望遠鏡，科學家們希望能夠瞥見137億年前形成的第一批恆星和星系之光，那個時間距離宇宙大爆炸應僅1億年。韋伯望遠鏡還將掃描外星世界的大氣層，尋找可能存在或存在過的生命跡象。

韋伯利用其紅外探測器觀察了一顆名為WASP-96b的巨行星的化學成分——它的大小與土星相當，距離人類1150光年。韋伯望遠鏡顯示出了這顆超熱行星大氣中的水蒸氣，甚至發現了氖的化學光譜，還有一些天文學家曾經認為不存在的雲層。

史蒂文斯理工學院助理教授傑森拉賓諾維奇解釋說：“藉助新的詹姆斯韋伯太空望遠鏡，我們可以開始確定其中一些系外行星的大氣成分。所以，現在我們可以開始真正去確定，這些系外行星是否類似於地球，或者說更加類似於木星，或者金星，等等”。

科學家們還表示，韋伯對紅外光譜的運用，使人類能夠透過宇宙塵埃，捕捉到來自宇宙角落的遙遠光線。印第安納大學傑出教授凱瑟琳·皮拉霍夫斯基感慨道：“它們真的非常非常壯觀。這些圖像的驚人之處，在於它們向我們展示了韋伯望遠鏡在未來應用當中的強大能力”。

此前，哈勃望遠鏡已拍攝過一些令人驚嘆的圖像，其中很著名的一張，就是船底座星雲。它是天空中明亮的“恆星託兒所”之一，距離我們大約7600光年。韋伯計畫的參與科學家之一克勞斯·彭拓皮丹表示，本次韋伯望遠鏡同樣捕捉到的船底座星雲圖像，更加美麗：“這是一幅彩色的氣泡和空靈景觀之圖，是恆星誕生的地方”。普渡大學物理與天文學系助教丹尼·米利薩威爾耶維奇認為，“這些圖像代表着太空探索進入了新時代”。“韋伯的大尺寸，加上它對中紅外較長波長的敏感性，意味着它將能夠探測到我們以前從未能夠進入過的宇宙區域，並將能夠對附近區域進行研究，用我們以前夢寐以求的方式，去構建這個系統”。