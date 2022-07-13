IMF稱全球經濟前景暗淡 呼籲"每個人都是兄弟和姐妹"精神

世界經濟/國際貨幣基金組織

國際貨幣基金組織(IMF)總裁周三表示，全球經濟前景正在變暗。該總幹事指烏克蘭戰爭及其造成的 "商品價格衝擊 "是主要原因之一。

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國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃Kristalina Georgieva在一份題為 "面對不斷惡化的經濟前景：20國集團如何應對 "的文件中說，IMF計畫在本月晚些時候公布對 "2022年和2023年 "增長預測的 "進一步降級"。這份文件是在周五和周六在印度尼西亞巴厘島舉行的20國集團財長和央行行長會議之前準備的。

據格奧爾基耶娃寫道：當G20在4月舉行最後一次會議時，IMF剛剛將其今明兩年的全球增長預測下調至3.6%，我們當時警告說，由於未來潛在的下行風險，情況可能會變得更糟。而自那時起，其中許多風險已經實現，世界面臨的多重危機已經加劇。

對國際貨幣基金組織總裁來說，通脹率高於預期，並且已經擴大到食品和能源價格之外。

國際貨幣基金組織在文件中特別警告說，這種通貨膨脹可能會 "激化 "受影響國家內部的社會緊張局勢。

據法新社說，在主要關注的問題中，國際貨幣基金組織還對迅速增加的糧食不安全感到震驚，稱此對最貧窮人口的影響最為嚴重。為了應對這一問題，國際貨幣基金組織主張繼續實行 "多邊主義"，建議取消最近對糧食出口的限制。

為了說明這種合作的必要性，國際貨幣基金組織總幹事格奧爾基耶娃最後引用了巴厘島的一句諺語說："menyama braya"，即我們"每個人都是兄弟和姐妹"。