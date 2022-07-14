繼俄羅斯敘利亞之後，朝鮮承認烏東兩個分離地區獨立

朝鮮，烏克蘭危機，俄羅斯

朝鮮國家媒體周四報道，朝鮮已正式承認烏克蘭東部兩個親俄分離主義地區為獨立國家。基輔譴責平壤此舉破壞烏克蘭的主權和領土完整，宣布與朝鮮斷交。

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官方的朝中社報道說，朝鮮政府周三在向宣布獨立的頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國發出信函後，即告承認其獨立。朝中社說，平壤在信函中闡明朝鮮已 "決定承認 "這兩個地區的獨立，並 "表示願意以獨立、和平和友誼的理念與各國發展關係"。

朝鮮是繼俄羅斯和敘利亞之後第三個承認這兩個地位獨立的國家。今年年初俄羅斯在對烏克蘭發起軍事攻擊之前，宣布承認烏東頓涅茨克和盧甘斯克獨立，此後俄羅斯的盟友敘利亞也宣布承認其獨立。

保衛這些分離主義政體也是俄羅斯2月24日發起烏克蘭軍事進攻的理由之一。儘管莫斯科始終否認，但觀察普遍認為俄羅斯在2014年吞併烏克蘭克里米亞半島之後，是烏東分離主義運動的支持和煽動者。

在周三朝鮮尚未立即宣布之前，盧甘斯克和頓涅茨克兩個地區周三已聲明他們獲得了朝鮮的承認。他們在莫斯科的外交代表分別在網絡平台Telegram上發布圖片，顯示各自收到的據稱是朝鮮大使辛洪哲遞交的承認信函。

烏克蘭外交部在周三的一份聲明中譴責朝鮮承認兩個地區獨立國家，是試圖破壞烏克蘭主權和領土完整，基輔稱這些地區 是"被俄羅斯暫時佔領"烏克蘭領土。為此，烏克蘭宣布斷絕與朝鮮的所有關係。