G20財長會 聚焦烏戰，糧食和能源

G20/印尼

20國集團財長周五在印度尼西亞舉行會議，議題聚焦烏克蘭戰爭對全球經濟的影響，會議將敦促團結，對糧食和能源危機採取行動。G20警告，這些危機的後果可能是災難性的。

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G20財長會議今天開幕。東道國印度尼西亞的財政部長Sri Mulyani Indrawati在開幕式上說："全世界都在關注，" 他呼籲與會者採取合作態度。該部長警告說：“分歧的代價比我們能承受的要高。對許多低收入國家來說，人道後果將是災難性的。”

為期兩天的財長和央行行長會議正在印度尼西亞的巴厘島舉行，在此之前，各國外交部長向俄羅斯外交部長謝爾蓋-拉夫羅夫發出了有關入侵烏克蘭的指責。G20峰會原本打算關注如何在冠狀病毒大流行之後最好地鼓勵恢復增長，但現在烏克蘭戰爭的影響以及糧食和能源危機躍為議程上的首要問題。

據法新社說，預計這次會議將看到將經濟問題歸咎於莫斯科的西方人的觀點，和反對制裁俄羅斯的主要發展中國家的觀點之間出現新對抗。其中，中國處於關鍵地位。

據一位加拿大官員稱，有烏克蘭血統的加拿大財政部長克里斯蒂婭-弗里蘭指責俄羅斯應對入侵烏克蘭犯有 "戰爭罪 "負責。她譴責不僅是俄羅斯的將軍們在犯罪，而且經濟領域的技術官僚正在使戰爭成為可能並使戰爭繼續下去。

俄羅斯財政部長西盧安諾夫將以虛擬方式參加會議，而他的烏克蘭財長馬爾琴科也被邀請通過互聯網發言。

俄羅斯的代表是財政部副部長Timur Maximov和俄羅斯中央銀行官員Elizaveta Danilova。一位西方消息人士告訴法新社，"在俄羅斯外交部長上周面臨非常直接的批評之後"，莫斯科決定不派出更高級別的代表團與會。

在會議前夕，美國財政部長珍妮特-耶倫說，全球經濟的 "最大挑戰 "來自烏克蘭戰爭，她強調 "普京政權的代表在這個G20峰會上不應該有任何地位"。她指出：“我們在世界的每個角落都看到了這場戰爭的後果，特別是在能源價格和糧食不安全全面上升。”

法新社說，由於各國對當前經濟問題的原因以及俄羅斯的責任沒有達成共識，公報的發表再次變得不確定。

今年G20會議的東道國印度尼西亞希望保持中立，因而沒有向西方壓力屈服，西方不希望讓俄羅斯參加會議。儘管印度尼西亞努力爭取獲得一個坐滿桌子的會議，許多國家將缺席。還有國家派出了較低級別的代表。

法國的代表是財政部部長和法國銀行行長。

歐洲中央銀行（ECB）行長克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）預計將遠距離出席，而世界銀行行長大衛-馬爾帕斯（David Malpass）將缺席。國際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔琳娜-格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周三警告說，全球經濟前景 "越來越暗"，預計她會親自出席。

法新社說，這次會議是為將於11月在巴厘島舉行的20國集團領導人峰會做準備。