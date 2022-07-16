俄烏戰爭陰影下20國集團財長巴厘島會議難獲共識

20國集團財長會議

原本應當協調立場共同推動世界經濟復蘇的巴厘島20國集團財長會議再次成西方與俄羅斯圍繞烏克蘭戰爭針鋒相對的場所，由於雙方對俄烏戰爭對世界經濟的影響難有共識，此次會議預計不會有聯合公報

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儘管目前擔任20國集團輪值主席國的印度尼西亞財長16日再次呼籲成員國不要偏離推動世界經濟復蘇的目標，但美歐等西方成員與俄羅斯對嚴重影響復蘇的因素認知針鋒相對，因此很難想象雙方能夠就走向復蘇的路徑達成共識。

自15日起，西方各國財長就再次譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵戰爭重創世界經濟。美國財長耶倫15日在一次記者會上表示，俄羅斯毫無理由地對烏克蘭發動戰爭，衝擊全球經濟。澳大利亞經濟部長也強調，是俄羅斯的入侵行為破壞了糧食安全和能源安全，俄羅斯應當對此承擔全部責任。加拿大財長則針對俄烏戰爭表示，犯下戰爭罪行的不僅僅是軍隊將領，而且也是讓戰爭成為可能的經濟領域的技術官僚。

而俄羅斯代表則在會議上反駁說，影響全球經濟的主因是西方的各種制裁措施，與戰爭無關。

本次20國集團財長及央行行長會議原本旨在為11月在巴厘島舉行的成員國領導人非正式峰會做準備，為世界經濟走出兩年多來新冠疫情的衝擊協調對策。但自2月24日爆發的俄烏戰爭成為國際會議的必然話題。印尼作為本屆20國集團輪值主席國希望保持中立，維持邀請俄羅斯與會的決定，但也同時邀請並非20國集團成員的烏克蘭財長發表視頻講話。這就是這一平台不可避免地成為西方與俄羅斯圍繞烏克蘭危機交鋒的場所。此前的20國集團成員國外長會議已經因此而未能發表最後聲明。

幾個月來，受俄烏戰爭影響，全球能源價格飛漲，在美歐等地引發通貨膨脹，而糧食供應緊俏則可能令不少貧窮國家陷入饑荒。印度尼西亞16日呼籲與會國不要偏離推動經濟復蘇的目標。印尼央行行長表示，到目前為止，與會各方會談有進展，但還需要拿出具體成果，支持世界經濟復蘇，向國際社會彰顯20國集團的作用以及該集團為支持經濟復蘇做出的努力。