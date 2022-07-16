安理會籲停止為海地幫派提供武器

海地/聯合國

在海地首都太子港一個區巡邏的武裝人員2022年7月11日

聯合國安理會周五一致通過了美國和墨西哥的提案，呼籲成員國禁止向在海地活動的幫派轉讓武器，但安理會沒有像中國在本周所堅持的那樣，決定對海地實施禁運。

廣告 繼續瀏覽後續

安理會周五通過法案的文本"呼籲成員國禁止向海地涉幫派暴力、犯罪活動或侵犯人權的“非國家行為者”轉讓小型武器和輕型武器及彈藥"。

據法新社消息，曾呼籲對海地黑幫實行小武器禁運的北京表示，聯合國安理會通過的"這項決議是對黑幫的警告"。中國駐聯合國大使張軍在表決後說，根據決議，可在90天內，對黑幫領導人採取個別制裁。

他補充說，該文本"原可以做得更好"。不過他認為，這個文本是"朝着正確方向邁出的良好一步"。

中國大使周五再次對海地的"權力真空"、"人道主義局勢惡化"和"幫派暴力"表示遺憾。

在整個一周內，北京一直在發動攻勢，以強化美國和墨西哥提出的草案內容，法新社說，在海地陷入危機之際，聯合國的法案內容被認為太軟。

法新社說，近年來，在海底問題上，北京在聯合國的活動越來越積極。原因是什麼？據西方外交官說，在海地當局承認台灣後，中國希望進行報復。

但北京否認在這兩個問題之間建立任何聯繫。

除了沒有在聯合國這個法案中寫入武器禁運外，中國也未能迫使啟動向海地派遣警察部隊以實現該國和平的磋商。

該決議僅僅要求聯合國秘書長古特雷斯與該地區國家探討加強海地安全的"可能選項"，並在10月15日提交報告。