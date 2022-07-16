莫斯科首席拉比因烏戰逃離俄羅斯，敲響在俄猶太人警鐘

俄烏戰爭

四個月前，莫斯科猶太教首席拉比因拒絕支持烏克蘭戰爭，從俄羅斯攜妻子低調出逃，在耶路撒冷如履薄冰。他不願按照俄羅斯政府希望的那樣，公開對入侵烏克蘭的軍事行動做出讚美或者支持，反而發出了反戰的聲音。如今，他在以色列通過世界報，遠程敲響在俄猶太人群體的警鐘。

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莫斯科猶太教首席拉比品查斯-金施密特今年59歲，生於德國蘇黎世，法語是他的母語。自從蘇聯解體之後，他在俄羅斯致力於發展猶太人組織，復興猶太人活動，至今已有33年，直到烏克蘭戰爭的爆發。在接受世界報採訪時，他指出，這場戰爭“對烏克蘭和在烏猶太人群體而言，是一場巨大的災難，在烏的猶太教堂大量被毀。而對於俄羅斯的猶太人群體而言，這同樣也是他們的災難”。對此，他表示“自己無法閉嘴”。

金施密特指出，“俄羅斯從國家層面非常嚴格地控制着公民社會，有力量摧毀我們建立起來的一切”。他說，“俄羅斯政府想方設法用另一位拉比來代替我。我不想說是誰，但此人來自一個很小的社群”。他透露稱，到目前為止，這項行動一直沒有成功，但自己已經在猶太社群代表的建議下，已同意於本月辭去莫斯科首席拉比的職務。

世界報在今天登出的這篇採訪中，稱“烏克蘭戰爭重新喚起了俄羅斯猶太人內部的舊有恐懼”。 金施密特表示，自2月24日戰爭爆發以來，俄羅斯15萬名猶太人當中，有超過10%已經離開”。這些人離開俄羅斯的動機是多種多樣的，比如擔心國門封鎖，擔心鐵幕會像蘇聯時代一樣落下。

金施密特還提到了俄羅斯外交部長拉夫羅夫在5月發表的一句言論，當時拉夫羅夫暗示說，希特勒也具有猶太血統。 對此，金施密特表示，“猶太人擔心沙皇和蘇聯時代曾經存在的國家反猶主義會死灰復燃”。

另外，還有一些俄羅斯猶太人擔心俄羅斯和以色列之間的關係進一步惡化，或者擔心戰爭總動員。金施密特雖然沒有呼籲在俄猶太同胞立刻離境，但他指出，“已經有一些拉比在這麼做了，他們還敦促所有人最好拿到第二本護照，以防萬一”。