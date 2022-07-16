險招：莫斯科從烏克蘭核電站發射導彈

俄羅斯/烏克蘭/核電站

烏克蘭核能運營公司指責莫斯科在烏南的紮波羅熱（Zaporijjia）核電站部署導彈系統，並在7月15-16夜間從那裡向尼科波爾（Nikopol） 和第聶伯羅（Dnipro）地區發射導彈。

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烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）總裁彼得羅-科廷（Petro Kotin）在接受烏克蘭聯合新聞頻道電視採訪後在電報群（Telegram）上譴責俄羅斯佔領者在紮波羅熱核電站內安裝了導彈發射系統。 他說：“佔領者正在把他們的機器帶到那裡，包括導彈系統，他們已對第聶伯羅河對岸和尼科波爾的領土進行了打擊。"該地區位於紮波羅熱西南80公里處"。

烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）總裁彼得羅-科廷表示，（核電工廠的）情況非常緊張，而且緊張程度與日俱增。他說，多達500名俄羅斯軍人仍在工廠內，並"控制"着它。

法新社說，這個烏克蘭最大的發電廠在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後不久，於3月初落入俄軍之手。

昨夜，烏克蘭幾乎整個國家都處於空中警戒狀態，官方和非官方消息來源在社交網絡上報道了幾起轟炸事件，比如在米科拉耶夫和頓涅茨克地區。

烏克蘭總統澤連斯基周五晚間在其傳統的每日聲明中報告了在該國東部第聶伯羅、在基輔東南的克雷門楚克以及在基輔地區的轟炸。

此後不久，烏克蘭空軍表示，當晚10點左右，俄羅斯從裏海向第聶伯羅發射了一些Kh-101導彈，其中4枚被烏軍摧毀，但有幾枚擊中了一個工業場地，從表面上看沒有人員傷亡。

烏克蘭南部地區的指揮中心在今天周六黎明時分說，局勢"緊張但得到控制"。

烏南指揮中心在臉書上說，"敵人繼續在之前他們佔領的地區開展攻勢，但因在地面缺乏成功，正在加強導彈和空襲"。該信息特別提到俄軍在赫爾松南部和敖德薩南部地區的行動。

位於基輔以東350公里的蘇米Soumy地區烏軍指揮部昨晚報告說，全天都有炮擊，共造成1人死亡，7人受傷。

昨晚，仍在烏克蘭控制下的頓巴斯城鎮克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）遭到了幾次炮擊。據烏克蘭第81旅一位不願透露姓名的防空官員說，對其中心廣場（和平廣場）的炮擊留下一個兩米長的彈坑，並擊碎了周圍建築物的窗戶，因發生在宵禁之後，沒有造成人員傷亡。

昨天早些時候，克拉馬托爾斯克南部朝着機場方向的地方至少遭到三次炮擊。法新社記者在那裡看到了一大股煙霧，然後在一個高地上，還看到另一個被俄羅斯覬覦的城市斯洛維揚斯克上空出現了同樣多的煙霧。

俄羅斯國防部指責烏克蘭軍隊炮擊斯洛維揚斯克，假裝是俄羅斯的打擊，"意圖在平民中灌輸反俄情緒"。

但是，烏克蘭和國際社會仍震驚於周四俄巡航導彈襲擊並摧毀了烏西數百公里外的文尼察（Vinnytsia）市中心。

澤連斯基詛咒

烏克蘭總統澤連斯基周五晚間警告說，識別這起襲擊責任人的工作已經啟動，他回顧說，這次襲擊造成包括3名兒童在內的23人死亡，還有4人失蹤，200多人受傷，其中4人情況危急。

他說，”俄羅斯社會有這麼多的殺人犯和劊子手，它將在幾代人的時間裡保持毀滅，這是它自己的錯”。

面對國際社會的譴責，俄羅斯國防部表示，它針對的打擊目標是"烏克蘭空軍司令部與外國武器供應商代表"在文尼察舉行的會議。

然而，一位美國高級國防官員在匿名情況下指出，"沒有跡象表明附近有軍事目標"。

一直以來，俄羅斯從未承認其武裝部隊在烏克蘭的任何失誤或罪行，並一味聲稱它只打擊軍事目標。

在當地，分離主義部隊說，他們正在繼續推進，並正在完全控制西弗爾斯克（Siversk）。這個城市本月早些時候在俄軍佔領更東邊的利西昌斯克（Lyssytchansk）之後，便遭到攻擊。

據英國國防部稱："俄羅斯部隊從利西昌斯克向西弗爾斯克進行炮擊和突擊後，正在緩慢向西推進，以開闢一條通往斯洛維揚斯克和克拉馬托爾斯克的路線。

烏克蘭則在幾周前在南部發動了反攻，以奪回被莫斯科佔領的唯一地區首府赫爾松。

在外交方面，歐盟委員會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）周五告訴法新社，歐盟計畫在其下一輪制裁中針對俄羅斯黃金出口。"這將切斷普京在烏克蘭的戰爭的另一個資金來源渠道。

澤連斯基7月15日晚間說，美國即將在預算法案中編入對烏克蘭的額外援助，特別包括"以非常重要的方式"發展烏克蘭的航空能力。他說，在過去兩周里，華盛頓已向烏克蘭國庫提供了30億美元。