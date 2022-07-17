俄羅斯被指在核電站部署發射導彈 歐盟討論更嚴厲制裁

歐盟/俄羅斯/制裁

莫斯科被指控在烏南紮波羅熱核電站部署和發射導彈，歐盟準備對其實施更嚴厲的制裁。歐盟定於7月18日召開外長會議磋商歐盟委員會提出的加強版制裁方案。

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歐盟27個成員國周一將舉行外長會議，討論對俄羅斯實施更嚴厲制裁的措施，因為莫斯科被指控在烏克蘭南部紮波羅熱核電站部署和發射導彈。

烏克蘭第聶伯羅州州長雷茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）周六譴責俄羅斯狂轟濫炸。他說，尼科波爾（Nikopol）境內"炮火泛濫"，俄羅斯的"格拉德"導彈射向居民區"。他還說："救援人員在廢墟下已發現兩人死亡。

歐盟各國正在考慮歐盟委員會提出的對莫斯科制裁方案的加強版，其中包括禁止購買俄羅斯黃金，此舉可使歐盟的制裁與七國集團夥伴的制裁相一致。

歐盟委員會的另一項制裁建議是將更多俄羅斯人列入歐盟的黑名單。

歐盟委員會主席馮德萊恩在向27個成員國轉達了新制裁措施後說：“莫斯科必須繼續為其侵略行為付出高昂代價”。

據一位歐盟高級官員稱，布魯塞爾對俄羅斯的新制裁措施正在初步討論中，預計還不會有任何決定。

據俄羅斯海關稱，俄羅斯黃金的最大買家是英國，2020年英國進口290噸俄羅斯黃金，價值169億美元。

G20 "縱火犯"參加消防員會議

西方國家本周在印尼巴厘島舉行的20國集團財長峰會上認為，世界其他國家也感受到了俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的代價，由於在此問題上缺乏共識，G20財長峰會昨天周六結束時，沒有發表聯合公報。

加拿大財長弗里蘭（Chrystia Freeland）說，俄羅斯參與20國集團會議是"荒謬的"，"相當於邀請一個縱火犯來參加消防員的會議"。

烏克蘭也有類似指責，烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）總裁彼得羅-科廷（Petro Kotin）周六在電報群（Telegram）上譴責說，佔領者在紮波羅熱核電站內安裝了導彈發射系統。 他說：他們已對第聶伯羅河對岸和尼科波爾的領土進行了打擊。該總裁表示，目前（核電工廠的）非常緊張，而且緊張程度與日俱增。他透露說，在這個核電廠內還有多達500名俄羅斯軍人。