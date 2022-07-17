日本54%參議員贊成“自衛隊”入憲

日本/修憲

日本在推動修憲的前首相安倍遇刺兩天後舉行參議院選舉。2022年7月10日

共同社7月16日彙總對日本參院有關修憲的調查問卷，其中54.2%的參議員贊成把自衛隊寫入日本《憲法》第九條的修憲方案，反對的為32.7%。

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共同社說，在參院選舉中，對修憲態度積極的“修憲勢力”維持了提議修憲所需的三分之二以上議席。

贊成在岸田政府下修憲的佔比64.8%，反對的31.4%。首相岸田文雄已經表示，有意儘快由國會提議修憲，討論也有可能加速。

該調查還顯示，幾乎所有主張修憲的日本議員都贊成把自衛隊寫入憲法第九條，比例高達96.4%。

至於修憲的“緊迫性”，52.3%的人回答“有必要”加緊討論修憲”，28.8%回答“沒必要”。“因反對修憲所以認為無需討論”的僅佔7.2%。

關於修憲的“最優先”事項，在“加緊”修憲派當中，認為應優先在憲法中寫明自衛隊存在的人最多，佔比41.3%；而第二個優先事項則是消除參院選舉的合區，僅佔比12.5%。

此外，贊成為了自我防衛而讓日本擁有阻止對方導彈發射的“對敵基地攻擊能力”（反擊能力）的人佔51.6%，反對的24.8%。

日本政界主張修憲的勢力包括4個黨：自民黨、公明黨、日本維新會、國民民主黨。此外還有主張修憲的無黨派議員。