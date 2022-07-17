英國保守黨競選黨魁淘汰賽 5人進行第二輪辯論

英國保守黨選舉

英國首相約翰遜因其內閣成員大批離開而宣布辭職後，英國保守黨選舉新黨魁，也就是新首相的程序正在進行中。競選名單剩下的5名候選人今天舉行第二場電視辯論。

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英國保守黨今天7月17日舉行競選該黨黨魁的第2場辯論會。今天參加辯論的5名候選人是保守黨358名國會議員通過兩輪投票選出的。

他們是前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、國際貿易大臣莫爾當特（Penny Mordaunt）、外交大臣特拉斯（Liz Truss）、前平等事務國務秘書凱米-巴德諾克（Kemi Badenoch）和議員湯姆-圖根哈特（Tom Tugendhat）。

在5名候選人中，更被看好的3人分別是：前財政大臣蘇納克，外交大臣特拉斯和國際貿易府大臣莫爾登特。

而這3人當中被看好的則是前財政大臣蘇納克。據“周日電訊報”委託的調查顯示，近半數的保守黨選民認為，與外交大臣特拉斯和國際貿易副大臣莫爾當特相比，前財長蘇納克會成為更好的首相。

印度裔前財長蘇納克因在疫情期間出台的系列政策受歡迎而積攢了聲望，不過，他的巨富妻子被指在稅務方面佔便宜，又令他失去了一些羽毛。另外，他很可能受到辭職首相約翰遜陣營的反對，因他在辭掉財政大臣職務之前，沒有告訴首相約翰遜，因此被認為有“叛徒”之嫌。

而現任英國外交女大臣特拉斯似乎得到首相約翰遜陣營的更多支持。

英國保守黨議員將在18日進行第3輪投票，得票最少者將出局。入圍決賽的兩人預計在7月21日之前產生；然後交由全體黨員票選，其結果將在9月5日公布。