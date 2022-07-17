運載超11噸武器的烏克蘭安東諾夫運輸機在希臘墜毀，八人死亡

歐洲

綜合美聯社，法新社消息，7月17日，塞爾維亞國防部長內博伊薩·斯特凡諾維奇表示，前一天晚上從塞爾維亞南部尼絲機場啟程，前往孟加拉國達卡的一架烏克蘭安東諾夫運輸機在希臘北部城鎮帕萊奧霍里卡瓦拉斯附近墜毀，貨機上的八名機組人員在墜機事故當中全部喪生。

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斯特凡諾維奇表示，這架墜毀的安-12屬於烏克蘭公司Meridian LTD，當時機上載有約11.5噸武器，由塞爾維亞製造，包括計畫運往孟加拉國的照明迫擊炮地雷。至於死亡的機組成員，斯特凡諾維奇在新聞發布會上稱，估計他們是烏克蘭人，但目前信息尚不明確，不過“不是塞爾維亞人”。墜機地點位於兩個村莊的田間，當地村民報告稱曾看到火球，聽到了爆炸的聲音。

塞爾維亞政府強調，這些武器的出口商是塞爾維亞私人公司Valir，買家“是孟加拉國防部”，“飛機預計從塞爾維亞起飛，中間經停約旦的安曼，最終抵達孟加拉”。塞方稱，“這是根據國際規則，與孟加拉國防部達成的一項交易”，“而非是要運往烏克蘭”，“說這批貨品是為了運到烏克蘭的這種說法是完全錯誤的”。

斯特凡諾維奇表示，自2016年以來，塞爾維亞的每一份武器訂單都留有電子單據，塞爾維亞從沒有給任何向烏克蘭或俄羅斯出口的武器頒發任何授權。

至於為什麼本次是由烏克蘭的安東諾夫來運送這批武器，斯特凡諾維奇解釋稱，運輸軍備的貨機大部分都是蘇聯生產的，歸俄羅斯、白羅斯和烏克蘭所有，而由於俄烏戰爭，俄羅斯和白羅斯受到國際制裁，只有烏克蘭運輸機才能繼續在世界各地繼續開展業務。斯特凡諾維奇強調說，“這些運輸機除了是烏克蘭公司的財產之外，與烏克蘭之間不存在任何其他的關聯”。

法新社貝爾格萊德站報道稱，該飛機曾在墜毀前向空中交通管制方發出信號，稱一個引擎出了問題，向希臘卡瓦拉機場申請緊急降落許可，但未能及時完成所需程序便墜毀。