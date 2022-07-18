基辛格: 從法律上講，襲擊台灣將從一開始就讓中美陷入直接衝突

美國/中國/台灣

德國《明鏡周刊》7月15日刊出對美國前國務卿基辛格的採訪，在對比俄羅斯侵略烏克蘭與北京可能攻打台灣時，基辛格指出：“從法律上講，對台灣的襲擊將從一開始就使中美陷入直接衝突”。

廣告 繼續瀏覽後續

《明鏡周刊》：當你看到烏克蘭戰爭迄今為止的發展情況時，你認為它是增加了還是減少了中國領導人徹底解決台灣問題的願望？

基辛格：我認為兩樣都不是。普京顯然低估了他會遇到的阻力。然而，中國人只有在他們確定和平發展將永遠不可能之後，才會對台灣使用全面的武力。而我認為他們還沒有達到這一點。

《明鏡周刊》：但是，如果中國有一天得出這樣的結論，這種衝突與目前在烏克蘭的衝突會有什麼不同？

基辛格：關於烏克蘭，軍事問題的一個方面是，兩個擁核集團在第三國的領土上打一場常規戰爭，當然這個第三國有很多來自我們的武器。但從法律上講（或指台灣關係法），對台灣的攻擊將從一開始就使中國和美國陷入直接衝突。

《明鏡周刊》：美國總統理查德-尼克松和你開始歷史性的中國之行已經過去50年。從今天的角度來看，當時推遲解決台灣衝突是一個成就還是一個錯誤？

基辛格：那是開始與中國合作的唯一可能的途徑，對結束冷戰勢在必行，對結束越南戰爭也至關重要。而且這在朝鮮戰爭後創造了至少25年的和平進程。中國的崛起將不可避免地帶來我們所討論的問題--那是中國歷史的本質使然。而關於台灣問題。我認為，讓毛澤東同意中國在戰後從未同意過的事情--即推遲解決，這是一個相當大的成就。