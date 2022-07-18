普京：俄羅斯被完全剝奪了獲得外國高科技產品的機會

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俄羅斯總統普京7月18日在主持國內經濟會議時表示，儘管反對者作出了不友好的預測，但俄羅斯不會失去信心，也不會讓其幾十年的進步發生逆轉。他提及，俄羅斯必須克服西方因其入侵烏克蘭而對俄實施制裁所造成的“巨大的”高科技問題。

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據塔斯社報導，普京在講話中指出，俄羅斯被完全剝奪了獲得外國高科技產品的機會。他堅稱：“我們明白，這對我們國家是一個重大挑戰，然而我們不會失去信心，也不會讓我們幾十年的進步發生逆轉，儘管我們一些不懷好意的人預測，但事實恰恰相反。”

普京說：“（我們）意識到（制裁俄羅斯的國家）正在設置的大量障礙”，因此俄羅斯將“尋找新的解決方案，同時有效利用本國現有的技術能力和俄羅斯創新公司的研究。”

普京說：“我明白，這是一項複雜的任務。我們所有人都完全了解這一點。而且很清楚的是，我們不能也不會與世界其他地方隔離開來”。他強調，俄羅斯不能與世界其他地區隔絕，被包圍起來。

普京說：“顯然，我們不能在與世界其他地區隔絕的情況下發展。我們也不會這樣做。在當今的世界上，不可能僅僅發布法令和建立一個巨大的圍牆。這是根本不可能的。”他表示，俄羅斯當下最優先的任務之一包括開發端到端技術，這對經濟結構的變化有重大影響。

自今年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，包括蘋果、微軟和英特爾在內的許多國際頂級科技公司暫停了在俄羅斯的業務，或完全離開該國，使俄羅斯沒有任何國內替代方案。

國際金融研究所（IIF）上個月表示，由於西方制裁的打擊，俄羅斯今年的經濟將萎縮15%，使15年來的經濟收益化為烏有。