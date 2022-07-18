澤連斯基解職總檢察長和安全主管

烏克蘭

烏克蘭總檢察長和國內安全主管因下屬涉“通俄”，周日被總統澤連斯基宣布解職，但今天有消息說他們只被停職等待調查。

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法新社基輔消息，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)周日7月17日晚間解除了該國總檢察長和安全主管的職務，懷疑他們的一些下屬向俄羅斯人出賣國家，而歐盟加強對莫斯科制裁的會議周一開幕。

澤連斯基說："我已經決定解除總檢察長伊里娜-維內迪克托娃（Iryna Venediktova）和安全局（SBU）局長伊萬-巴卡諾夫（ Ivan Bakanov）的職務，此刻俄羅斯繼續轟炸烏克蘭多個城市。

澤連斯基說在昨晚的講話中補充說，烏克蘭當局正在調查650多起地方官員涉嫌叛國的案件，其中60起發生在被俄羅斯和親俄部隊佔領的地區。

停職還是解職？

另據路透消息，烏克蘭總統辦公廳副主任安德烈-斯梅爾諾夫（Andriy Smyrnov）7月18日周一表示，烏克蘭總檢察長和國內安全局局長只是被停職，而不是被正式解職。

這位烏克蘭總統府辦公廳副主任周一在電視上說，伊琳娜-維內迪克托娃已被停職，伊萬-巴卡諾夫被"暫時解職"，同時進行"檢查和調查"。

當被問及這兩名官員是否可以在調查結束後重返崗位時，他回答說："我們生活在一個法治國家，我當然可以設想這一點"。