習近平邀歐洲領導人11月在北京見面

中國/歐盟/習近平

2018年6月25日在北京舉行的高級別經濟對話中歐盟和中國的旗幟。

南華早報消息，歐洲高層領導人已被邀請於11月在北京會見中國國家主席習近平，但歐洲尚未決定是否接受邀請。而決定習近平去留的中共20大或將在10月份召開...

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南早今天7月18日引述一位熟悉情況的高級消息人士透露，邀請函已發給德國總理奧拉夫-朔爾茨、法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍、意大利總理馬里奧-德拉吉和西班牙首相佩德羅-桑切斯。

習近平邀請歐洲領導人在11月訪問中國。南華早報指出，擬議的日期是在10月中共黨20大之後，“這一事實間接證實了習近平將獲第三個任期”。

這些訪問將與當月在巴厘島舉行的20國集團領導人峰會相吻合，或將標誌着西歐領導人重返中國，此前近三年的清零政策對肉身參與的中國外交造成了阻礙。

這個消息說，在巴黎，一場關於如何應對北京邀請的"激烈辯論"正在進行，但眾所周知，歐洲最強大國家的領導人贊成與中國就烏克蘭、糧食安全和經濟關係等問題進行對話。

那位高級外交官說"很難對中國說不，特別是對習近平說不"。他補充說，中國外長王毅將於9月前往歐洲，然後去紐約參加聯合國大會，在此期間，王毅"將安排歐洲領導人對中國的高級別訪問"。

儘管習近平今年2月在北京冬奧會啟動儀式上會見了多位世界領導人，其中包括俄羅斯和塞爾維亞總統弗拉基米爾-普京和亞歷山大-武契奇，但西方領導人基本上都避而不見。

馬克龍默克爾曾想一起訪華

去年曾討論過馬克龍與德國前總理安格拉-默克爾一起訪問中國的問題，默克爾很想向她建立過密切聯繫的這個國家做個告別。

該報道說，中國官員曾為這次旅行進行鋪墊，但計畫最終被取消，原因是與習近平見面需遵守繁瑣嚴格的防疫規定。

與此同時，今年4月份中歐在線峰會，因中方被認為無視布魯塞爾呼籲幫助阻止俄羅斯攻擊烏克蘭的請求，而被歐盟高級外交官博雷利（Josep Borrell）描述為 "聾子的對話"。