歐洲議會副議長到訪台灣 強調支持台灣民主

歐洲副議長訪台

歐洲議會14位副議長之一，德國人妮可拉-比爾（Nicola Beer）7月19日率團抵達台灣訪問，台灣外交部在推特上說，這是首次歐洲副議長級別政要“正式訪問台灣”。

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據法新社發自台北的報道，歐洲副議長妮可拉-比爾抵達台北時說， "現在是堅決捍衛台灣利益的時候了。她強調，歐洲和台灣島同屬一個"民主國家的大家庭"，並說，台灣的發展和歐洲的發展是相輔相成的。

妮可拉-比爾女士說，“我們不會對中國對台灣造成的威脅視而不見”，她並針對北京最近對香港民主運動的瓦解說，“歐洲對香港來說已經晚了，但我們對台灣將不會晚”。“中國將沒有侵略的空間"。"我們正在目睹歐洲的戰爭，我們不希望看到亞洲的戰爭。

法新社這篇報道說，台灣的2300萬居民一直生活在中國入侵的威脅之下，中國認為該島是其省份之一，註定要回歸中國，如果有必要的話，可以對台灣使用武力。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭加劇了台北的擔憂，台灣擔心在習近平擔任中共領導人期間台灣可能發生類似烏克蘭的情況。

該報道說，比爾女士的訪問可能會讓中國當局不高興，中國反對台灣與外國政治家之間的任何官方交流。但這位歐洲議會副主席說，"政治的需要"使她以"官方身份"來到台灣。

去年，中國譴責了法國歐洲議會議員拉斐爾-格魯克斯曼率領歐洲議會代表團訪問台灣。格魯克斯曼是一位公開批評中國當局的人，曾受到中國政府的制裁。

自由民主黨（FDP）成員、律師妮可拉-比爾（Nicola Beer）將在為期三天的訪問中與台灣總統蔡英文及其他高級官員會面。