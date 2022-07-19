習近平邀請歐洲領導人11月北京見？中方：假消息

歐洲/中國/習近平

2018年6月25日在北京舉行的高級別經濟對話中歐盟和中國的旗幟。

南華早報7月18日披露中國邀請法國德國意大利西班牙等歐洲國家領袖11月到北京會見中國國家主席習近平的消息，今天被中國外交部發言人趙立堅稱為「假消息」。

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中央社19日引述北京日報app報道，趙立堅今天在外交部例行記者會上，被問到能否證實已經發送邀請函給德、法等歐洲國家領導人以及他們的回應時說，「我不知道他們這是從哪兒來的消息。我可以告訴你，這是一個假消息」。

南華早報18日引述消息透露，獲中方邀請的歐洲領導人有德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、意大利總理德拉吉（Mario Draghi）及西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）。

該報指出，習近平邀歐洲領導人11月訪問中國，是在10月中共20大之後，“這一事實間接證實了習近平將獲第三個任期”。

這個消息還說，在巴黎，一場關於如何應對北京邀請的"激烈辯論"正在進行，但眾所周知，歐洲最強大國家的領導人贊成與中國就烏克蘭、糧食安全和經濟關係等問題進行對話。

南早引述一位高級外交官說："很難對中國說不，特別是很難對習近平說不"。