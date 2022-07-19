馬克龍將接見阿巴斯，討論巴以和平進程

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法國總統府愛麗舍宮周二宣布，馬克龍總統將於周三接待巴勒斯坦主席阿巴斯，討論巴以和平進程。兩個星期前，馬克龍接待了以色列新任總理拉皮德。

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法國總統府表示，在愛麗舍宮的工作午餐期間，馬克龍將與阿巴斯討論“恢復談判以實現中東公正和持久和平的可能方式”。

法國總統府補充說，兩位領導人還將討論“俄羅斯侵略烏克蘭所造成的、對“中東國家影響尤其嚴重”的糧食危機。”

馬克龍和阿巴斯曾於6月4日通過電話，馬克龍總統當時表達了他對2014年以來巴以和平進程停滯不前、巴勒斯坦領土上“局勢惡化”的“擔憂”。

在以色列新任總理拉皮德訪問的時候，馬克龍表示，“除了恢復以色列和巴勒斯坦之間的政治對話之外，別無選擇”。馬克龍還表示，“他願意為恢復”和平進程做出貢獻，甚至“動員國際社會支持它”。但以色列高級官員立即表示，他們暫時不贊成重新啟動和平進程。

巴勒斯坦主席阿巴斯在兩年的新冠疫情後最近增加了出訪旅行，他於7月15日在被佔領的約旦河西岸的伯利恆，會見了美國總統拜登。拜登重申了他對“兩國解決方案”的支持，即一個與以色列並肩的、可生存的巴勒斯坦國，但沒有推動巴以和平進程。