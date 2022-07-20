佩洛西訪台：趙立堅要求不得安排 胡錫進建議解放軍“伴飛”

佩洛西訪台

中國外交部發言人趙立堅就美國眾議院議長佩洛西將在8月訪問台灣的消息作出回應，表示中方堅決反對，要求美方“不得安排”。

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金融時報昨天19日報道美國眾議長南希-佩洛西計畫下個月訪台，以示對台北的支持，因為台灣面臨著來自中國的越來越大的壓力。

中國外交部發言人趙立堅當天對佩洛西議長打算8月訪台表示說：中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得安排佩洛西眾議長訪台。他並說“如果美方一意孤行”，“由此造成的一切後果”，“必須完全由美方負責”。

趙立堅還認為：“美國國會是美國政府的組成部分”，因此，“如果佩洛西眾議長訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報”規定。

另據中國《環球時報》前總編胡錫進在微博上建議，一旦佩洛西訪台，解放軍戰機可選擇以適當距離“伴飛”佩洛西的專機，與其同時進入台灣島，掠過其降落機場，穿越台灣島返回大陸。他判斷，在這期間台軍不敢向中國戰機開火。

他還表示，“一旦解放軍戰機飛入並穿越台灣島，將是比佩洛西訪台更具有里程碑意義的先例”。我們“要感謝佩洛西創造了解放軍戰機飛越台灣島的契機”，“打開了解放軍戰機對台灣島行使主權的嶄新空間”。

有網民說，胡錫進此話證實了台灣從未被中華人民共和國統治過。

82歲的佩洛西原定在4月訪問台灣，但因感染冠狀病毒（Covid-19）臨時取消了訪問計畫。

4月份，中國外長王毅說，佩洛西訪問台灣將是一個"惡意挑釁"。

美國總統拜登和中國國家主席習近平準備在未來幾周內舉行一次在線會議。佩洛西此行的消息傳出後，據三位熟悉情況的人士說，白宮對她的這次旅行表示了關切。

金融時報說，佩洛西和她的代表團還計畫訪問日本、新加坡、印度尼西亞和馬來西亞，並在夏威夷的美國印太司令部待上一段時間。