俄羅斯的盟友敘利亞與烏克蘭斷交

烏克蘭/敘利亞

在俄羅斯與土耳其在德黑蘭和伊朗舉行三國首腦峰會第二天，俄羅斯的盟友敘利亞宣布與烏克蘭斷絕了外交關係。大馬士革承認烏東兩個親俄地區獨立，之前也承認格魯吉亞的阿布哈茲和南奧塞梯分離主義地區獨立。

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法新社報道，敘利亞周三7月20日宣布，根據"對等"原則與基輔斷絕外交關係。敘利亞官方薩那通訊社援引敘利亞外交部一位消息人士的話說，"根據對等原則和對烏克蘭政府決定的回應，阿拉伯敘利亞共和國已決定與烏克蘭斷絕外交關係。

在大馬士革政權承認烏克蘭東部親俄分裂主義共和國頓涅茨克和盧甘斯克的獨立後，烏克蘭總統沃洛季米爾-澤連斯基於6月29日宣布終止與敘利亞的外交關係，這兩個共和國自2014年以來一直受到莫斯科的支持。澤連斯基當時說，烏克蘭和敘利亞之間不會再有任何關係"。

敘利亞6月底成為第一個承認親俄羅斯的頓涅茨克和盧甘斯克分離主義共和國獨立的國家。

直到現在，只有莫斯科在2月份俄羅斯入侵烏克蘭的前幾天承認了這兩個烏克蘭地區的獨立。

這並不是敘利亞第一次對俄羅斯承認的獨立領土表示支持。2018年，大馬士革承認了格魯吉亞的阿布哈茲和南奧塞梯分離主義地區的獨立。

敘利亞和俄羅斯幾十年來一直是盟友，但由於敘利亞衝突和莫斯科從2015年起與巴沙爾-阿薩德政權一起進行的軍事干預，雙方的關係得到了顯著加強。