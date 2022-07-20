北京譴責美國船艦通過台灣海峽“破壞穩定”

台灣海峽

中國政府周三7月20日譴責美國軍艦通過台灣海峽，指責其試圖"破壞"這個將台灣島與中國大陸隔開的戰略通道的和平與穩定。

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據法新社報道，中國東部戰區司令部發言人施毅大校今天7月20日譴責美國驅逐艦“本福德號”（USS Benfold）7月19日通過台灣海峽是“頻頻挑釁、作秀造勢”，破壞台海和平穩定，製造台海安全風險。

中國東部戰區發言人補充說，中國軍隊將始終"保持戒備，堅決維護國家主權和領土完整"。

7月19日周二，美國第七艦隊發布聲明表示，美國伯克級導彈驅逐艦“本福德號”在“國際水域”，“例行通過台灣海峽"。該聲明還說："這艘船通過了海峽中的一條走廊，而這條走廊“不在任何沿海國家的領海之內”。

據中央社報道，台灣國防部今天上午發布新聞稿表示，一艘美軍驅逐艦，由南向北航經台灣海峽，通過台海北駛期間，國軍全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

法新社說，北京將台灣視為其領土的一部分，如果有必要的話，可以通過武力將統一。但是，將該島與大陸分開的180公里寬的海峽是一個痛點。另一方面，美國及其盟國認為，台灣海峽是對所有人開放的國際水域的一部分。自1月以來，美國軍艦幾乎每個月都會經過。

但在今年6月，中國外交部甚至聲稱，"中國對台灣海峽擁有主權、主權權利和管轄權"。其發言人還辯稱：一些國家稱台灣海峽為"國際水域"，以尋找借口操縱涉台問題，威脅中國的主權和安全，這是一種錯誤的說法"。

北京這一立場立即遭到了台北的反駁，台北將其鄰國的言論稱為"錯誤的"和"不可接受的"。北京 "故意歪曲國際規則，將台灣海峽納入自己的專屬經濟區"。