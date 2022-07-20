沒有俄氣的冬天：歐盟節能草案呼之欲出, 能源需求要砍15%

烏克蘭/ 歐州能源危機

歐委會7月20日星期三將敦促歐盟各個成員國“面對即將到來的可能沒有俄羅斯能源的冬天，把暖氣開小一點”，“以此來撐過這個對經濟和民生來說都將會很艱難的時段”。各成員國將在九月底之間提交各自的詳細路線圖，報告如何應對到2023年3月之間的能源險境。

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俄羅斯總統弗拉基米爾·普京最近幾天的口風一直忽冷忽熱。他表示，俄氣集團將視需求去調整產量，將確保完成其職責所在；“但歐洲人面臨困境，是因為他們發動了針對莫斯科的制裁，從某種意義上自己‘關閉’了對他們自己的燃氣供應”。

兩名熟悉俄羅斯出口計畫的俄方消息人士在7月20日向路透社透露，俄羅斯天然氣通過北溪一號管道的輸送工作可能會在完成定期維護後，於周四重啟，不過輸送能力預計將不會達到100%。北溪一號天然氣管道輸送了俄羅斯向歐盟出口的天然氣的三分之一還要多，但於7月11日停止運輸，進入了為期10天的年度保養維護期。此外，由克里姆林宮控制的能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司上個月將通過北溪一號的天然氣出口量削減至40%，給出的理由是在加拿大維修的西門子渦輪機尚未送回。目前各路預測撲朔迷離，西門子公司拒絕置評，而德國經濟部本周一則表示，無法給出渦輪機確切的所在。

鑒於上述情況，布魯塞爾要求歐盟國家為最壞的情況做好準備。（俄羅斯的供應佔去年歐洲進口的40%）。七月初，歐委會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩就在斯特拉斯堡表示，“我們正在為任何可能發生的情況做準備，無論是嚴重的（能源供給）中斷還是俄羅斯天然氣供應的完全切斷......如果最壞的情況發生，我們必須能夠應對”。

2月24日戰爭爆發以來，西方世界開始制裁俄羅斯，俄羅斯則開始減少天然氣的供應，歐盟國家補充能源儲備受阻。歐洲各國在譴責俄羅斯以能源作為武器的同時，已經爭先恐後地從美國、挪威、阿塞拜疆和阿爾及利亞等更遠的地方來爭取能夠取代，或者部分取代俄羅斯天然氣的新供應。不過，國際能源署本周一警告稱，非俄羅斯的天然氣資源“根本不夠用”。

根據法新社了解到的一份計畫草案，布魯塞爾將要求各國採取具有約束力的措施，“在技術上可行的情況下”將公共和商業建築的供暖溫度限制在19度，將空調溫度限制在25度。歐委會強調的重點是電力公司和工業的能源消耗，因為家庭耗能僅占天然氣總需求的37%。

布魯塞爾方面還要求各國“在有選擇的情況下轉向核能發電”，並建議那些希望放棄核能的國家推遲關閉核電站的計畫。

路透社也報道稱，這份歐盟草案覆蓋未來八個月，呼籲各成員國“自願減少天然氣需求”，該計畫可能在緊急情況下具有法律約束力，目標是減少10%到15%的天然氣消耗。儘管一些國家一直不情不願，但歐盟官員表示，現在必須採取行動，而不是等到俄羅斯停止交付，再去想辦法。一位匿名的歐盟官員指出，“我們認為俄羅斯有完全中斷供氣的可能性，如果歐盟不趕快行動起來，我們就會在自身脆弱的情況下不得不付出更昂貴的代價，跟着俄羅斯的節奏行事”。

除了對各行業生產和民生用電取暖造成直接影響，人們越來越擔心俄羅斯天然氣的陰晴不定，將在未來幾個月對歐洲經濟造成嚴重的打擊。這份歐盟草案提醒稱，如果各國沒有做好準備，俄羅斯完全中斷燃氣供應，再加上寒冷的冬天，那麼可能會使歐盟的平均國內生產總值下降0.9到1.5個百分點。