米利：烏克蘭尚未丟失頓巴斯地區，俄軍在90天內取得的進展不超過10英里

美國/烏克蘭/國際

美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）7月20日在五角大樓的新聞發布會上表示，俄羅斯軍隊尚未奪取烏克蘭的頓巴斯地區。他說，烏克蘭人在當地“與俄羅斯人進行了非常有效的鬥爭”，在過去90天內，“俄羅斯人的進展可能達到了6到10英里，差不多這個範圍。”米利稍早參加了由美國領導的烏克蘭問題聯絡小組的線上會議。

廣告 繼續瀏覽後續

米利表示，在俄羅斯為集中征服頓巴斯地區而進行的90天戰役之後，其在當地取得的進展在大約6到10英里的範圍內。他指出：“這不是非常多”。米利補充說，俄烏雙方在該地區的戰鬥“非常激烈”，有“很多暴力”。

米利介紹稱，俄烏雙方每天都在交換數以萬計的炮彈，傷亡人數不斷增加，當地基礎設施繼續被摧毀。但他強調，“就（俄軍）實際獲得的進展而言——相對於整個烏克蘭，俄羅斯人獲得的進展（面積）非常、非常少”。 ”

米利說：“最重要的是，（俄軍的）成本非常高，收益非常低，在盧甘斯克、頓巴斯地區正在發生一場磨人的消耗戰。”米利表示：“烏克蘭人正在讓俄羅斯人為他們獲得的每一寸領土付出代價。”

米利介紹稱，俄烏雙方在頓巴斯地區的爭奪戰“簡直是以數百米為單位”。他補充說，“有些時候，俄羅斯人每天可以得到一兩公里，但不會超過這個範圍。”