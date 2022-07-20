英國第一海務大臣概述烏克蘭戰爭教訓 警告不要忽視中國

俄羅斯/中國

英國第一海務大臣本-基伊爵士（Admiral Sir Ben Key）概述了烏克蘭戰爭給英國和海軍盟友帶來的教訓。他敦促各國在關注俄羅斯入侵烏克蘭的後果時不要忽視中國。他說,“只關注俄羅斯熊有可能錯過房間里的老虎”。

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據英國皇家海軍網站消息, 2022年7月19日在倫敦海軍和軍事俱樂部舉行的地理戰略委員會會議上，第一海務大臣本-基伊爵士發表了25分鐘的主題演講，概述了東歐事件的教訓及其對海軍和它所服務的國家的影響，強調了海洋力量作為促進和平、安全和繁榮的手段日益重要。

英國皇家海軍第一海務大臣說，烏克蘭的衝突強調了海洋和全球海洋貿易的重要性，以及由高度積極的專業武裝部隊操作的最佳裝備的價值。

他警告說，"普京通過他的行動創造了一個從波羅的海到黑海的新鐵幕......只關注俄羅斯熊有可能忽視房間里的老虎。

中國是更大的長期挑戰

他繼續說，"世界已經清醒地認識到俄羅斯的入侵所帶來的風險，以及各國作為緊急事項實現其北約支出目標的必要性。

他指出，"今天，我們認為俄羅斯是明顯的、現實的危險，但中國將構成更大的長期挑戰"。

他提醒說，"在高估了莫斯科的一些軍事能力之後，我們現在不能冒險低估北京的軍事能力"。

英國第一海務大臣認為，中國有可能正在建設世界上最大的海軍，並以龐大的海岸警衛隊和海上民兵為後盾，這就使英國皇家海軍在印太地區的盟友和夥伴--包括美國、澳大利亞、法國和日本--在確保自二戰結束以來一直促進和平與繁榮的基於規則的秩序繼續存在方面至關重要。

基伊上將在會議上說，由於投資、政府的長期造船戰略和近年來對印度-太平洋地區的日益"傾斜"，皇家海軍處於一個強大的地位，以應對未來的挑戰。

他說："我們發現自己處在一個地緣政治格局在我們眼前變化的時代”。"我們看到國家與國家之間的緊張關係加劇，以及像大流行病和氣候變化這樣的跨國問題，這些都促使我們去適應。

基伊上將說，"對我們皇家海軍來說，現實情況是，最近的事件並沒有使我們偏離方向。我們已經在對皇家海軍進行現代化改造，我們已經削減了重複工作，投資於自動化，並釋放出更多的人到前線。"

他說，在過去的18個月里，皇家海軍對印度-太平洋地區的重新關注得到了強調。去年，皇家海軍派出了伊麗莎白女王號航母打擊群，搭載了來自英國皇家空軍、艦隊航空兵和美國海軍陸戰隊的最新F-35B隱形戰鬥機，並將兩艘巡邏艦駐紮在該地區執行長期任務，即目前在新加坡的斯佩伊號和目前與美國海軍在太平洋島嶼周圍執行和平和友好任務的塔瑪號。

而在遠離太平洋和東歐事件的地方，海洋仍然是英國的命脈--也許比以往任何時候都更重要。