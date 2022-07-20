英首相約翰遜議會告別演說：目前，任務已基本完成

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當地時間7月20日下午，英國首相約翰遜（Boris Johnson）在英國議會下議院參加了其任內的最後一次首相質詢活動。他在講話中寄語下任英國首相與美國保持密切聯繫，支持烏克蘭人，捍衛世界各地的自由和民主，並儘可能在國內減稅及放鬆政府管制，令英國成為最適合居住及投資的地方。在提及其任內領導英國成功脫歐，應對新冠疫情，及支持烏克蘭抵抗俄國入侵後，約翰遜表示他在這些成績下離任，“目前，任務已基本完成”。

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約翰遜周二主持了英國議會夏季修會前的最後一次內閣會議。在英國保守黨內部的新一輪投票後，他的繼任者的名字將於9月5日宣布。他並於周三在英國議會下議院參加了其任內的最後一次首相質詢。

約翰遜在首相質詢環節最後表示：“我想利用最後幾秒鐘給我的繼任者一些建議，不管他或她是誰。”他說：“首先，與美國人保持密切聯繫，支持烏克蘭人，捍衛世界各地的自由和民主。在你能做到的地方減稅和放鬆管制，使這裡（英國）成為最適合居住和投資的地方，它的確是這樣。”

就財政支出的取捨問題，約翰遜表示：“我愛財政部，但請記住，如果我們總是聽從財政部的意見，我們就不會建造M25高速公路或英法海底隧道。”他補充說：“（下任首相應）專註於前方的道路，但始終記得檢查後視鏡，並記住最重要的是，重要的不是推特，而是選舉我們進入議會的人民。”

約翰遜還提到了他曾幫助保守黨在2019年的大選中取得歷史性大勝，重整國內政治共識，成功領導英國脫歐，應對新冠疫情，及支持烏克蘭幫助其抵抗來自俄羅斯的“野蠻行徑”。他表示，在擔任首相期間取得的這些成績下離任，“目前，任務已基本完成”。

演講最後，約翰遜借用了國際影星施瓦辛格主演的電影《終結者2》中的經典台詞向議員們說道：“再見了，寶貝。（Hasta la vista, baby）”

約翰遜在質詢環節結束後離開了議會大廳，保守黨陣營的議員們起立向他鼓掌。上一任英國首相特蕾莎·梅（Theresa May）也在眾人中站起來致意，但沒有加入鼓掌的行列。