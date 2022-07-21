中情局局長：對北京來說，問題不再是“是否”入侵台灣，而是“何時”

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美國中情局局長以烏克蘭為例表示，對北京來說，問題不再是“是否”入侵台灣，而是“何時”入侵台灣。

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美國中央情報局局長伯恩斯（Bill Burns）周三表示，中國正在從俄羅斯發動的烏克蘭戰爭中吸取教訓，以便準備好對台灣使用武力。

伯恩斯說，“在我們看來，（北京對烏克蘭戰爭的看法）並沒有真正影響到中國領導人在未來幾年內是否會選擇對台灣使用武力，而是他們將在何時（使用武力）以及如何使用武力。”

在作為嘉賓參加美國阿斯本安全論壇時，伯恩斯對習近平主席在年底前對台灣採取行動的可能性做了降低，儘管一些人認為這是有可能的。伯恩斯說，“在我們看來，這樣的風險在過去十年中似乎在增加。”

伯恩斯還分析說，烏克蘭戰爭對普京來說是一個“戰略失敗”，普京原以為自己可以在一周內推翻基輔，烏克蘭戰爭可能讓北京感到“不安”。

伯恩斯認為，對北京來說，烏克蘭戰爭是個證據，它顯示，“如果沒有在戰鬥中投入足夠的軍事力量的話，就無法取得快速、決定性的勝利。”

伯恩斯繼續表示：“我認為中國領導人和軍方正在吸取的教訓是，需要召集一支占強力主導地位的力量”來取勝。另外，“控制太空信息”和為潛在的經濟制裁做準備，也是重要的。

美國中情局局長還認為，中國儘管口頭支持，但並沒有在烏克蘭戰爭中給俄羅斯提供軍事支持。