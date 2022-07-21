執政聯盟政黨投票背棄 意大利總理德拉吉掛印請辭 歐洲及市場擔憂

意大利，政治

意大利總統府表示，總理馬里奧 德拉吉周四（7月21日）上午已向總統馬塔雷拉提出辭呈。前一天晚間意大利參議院對德拉吉政府的信任投票儘管獲得通過，但其執政聯盟三大政黨均未參加信任投票，“親歐派”領導人德拉吉的離任前景引發股市和歐洲的擔憂。

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在周三晚間參議院對德拉吉政府的信任投票中，共出席的133名議員，其中95票贊成，38票反對，儘管信任投票獲得通過，但極右翼的北方聯盟黨、前總理貝盧斯科尼領導的中右翼黨派意大利力量黨以及民粹主義五星運動黨的議員都未參加，總投票人數不到參議院席位的一半。 德拉吉表示，現已不可能重組去年2月在他領導下誕生的相同的多數黨聯盟。如果德拉吉的辭呈被接受，將不可避免導致意大利在今年秋天提前舉行選舉。

現年74歲的德拉吉在2021年2月就任意大利總理，曾任歐洲央行行長的他被認為帶領意大利擺脫疫情和恢復經濟的穩定關鍵。外界普遍認為他離任並提前選舉，將對歐盟和意大利造成負面影響。德拉吉上周曾提出過辭職，但被總統拒絕。

儘管民調顯示，三分之二的意大利人希望 "超級馬里奧 "德拉吉繼續留任。但他認為其執政聯盟已在周三參議院的投票中瓦解。作為各政治勢力臨時妥協的產物，德拉吉的執政聯盟中各派政治訴求迥異，難以長期保持團結。面對疫情和烏克蘭局勢加劇了困境，為下屆議會選舉考慮，民粹五星運動在反對軍援烏克蘭和政府加大政策和財政支持上表現強硬，與德拉吉政府產生了無法彌補的分歧。周三德拉吉仍再次表示，意大利和歐盟面臨的內、外挑戰，"需要一個真正強大和團結的政府，和一個堅定支持它的議會"。但最終支持他到最後的只有以民主黨（PD）為代表的中間派和左派。

意大利媒體周四毫不含糊地批評這一背棄是 "恥辱"、稱"意大利被出賣了"。

歐洲經濟專員、意大利人真蒂洛尼批評在參院投票中背叛的各方 "不負責任"，歐盟一直支持德拉吉留任，認為他是該國和歐洲穩定的保證。 法國歐洲事務國務秘書布恩周四也表示，"歐洲的支柱 "德拉吉的離任將開啟一個 "不確定的時期"。

德拉吉即將離任的消息引發市場對這個歐元區第三大經濟體的不確定性的擔憂，米蘭證券交易所周四上午下跌， 富時MIB指數在上午9點27分下跌1.43%，此前曾下跌2%，是迄今為止歐洲市場中遭受的最大跌幅。