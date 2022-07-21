斯里蘭卡危機：前總理維克勒馬辛哈宣誓就任新總統

斯里蘭卡，政治

斯里蘭卡代理總統維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）的辦公室周四表示，73歲的維克勒馬辛哈當天已宣誓就任該國第八任總統。作為傳統右翼統一國民黨的領袖，維克勒馬辛哈在原總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）家族中左翼第一大黨支持下，在周三的議會投票中無懸念當選新總統。他曾六度出任該國總理，在拉賈帕克薩因抗議浪潮出逃後，一直任代理總統

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據其辦公室聲明指，維克勒馬辛哈在戒備森嚴的議會廳向首席大法官賈亞蘇里亞宣誓就職。議會議長阿貝瓦達納見證宣誓就職儀式，斯里蘭卡警察局長和陸軍最高司令站在他身後。簡短的宣誓儀式原定在當地電視台直播，但直播在典禮前被不明原因中斷。 當局表示，已對此次意外故障原因展開調查。

維克勒馬辛哈的任期到2024年11月、即拉賈帕克薩任期到期時結束，官方指他已開始遴選新總理，並組建一個30多人組成的新內閣，帶領國家走出歷史上最嚴重的經濟危機。數月來，擁有2200萬人口的斯里蘭卡持續遭受電力、燃料、食品和藥品短缺，引發抗議浪潮，上周爆發數萬抗議者衝進總統拉賈帕克薩住所，導致其被迫逃離並宣布辭職。

報道指，不少示威民眾認為，維克勒馬辛哈是前總統拉賈帕克薩的家族盟友，因此，他接任總統可能無法平息民怨，料將引發新一輪示威。

一位接近維克勒馬辛哈的消息人士說："主要反對派的一些議員將加入內閣，" 他說，維克勒馬辛哈傾向於建立一個聯合所有建制的聯盟。

周三晚上，維克勒馬辛哈在當選後訪問了一座佛教寺廟，此間他警告新聞界有使用不民主手段的 "麻煩製造者"，並承諾如果他們試圖擾亂其政府，就將採取強硬措施。他還表示稱 "我不是拉賈帕克薩的朋友，我是人民的朋友"。

一名活動人士向法新社表示說，抗議活動 "顯然 "會繼續下去，但 "人們已經筋疲力盡，抗議至今已持續四個月了。

官員表示，維克勒馬辛哈周四將在國防部與軍隊司令部和警察局長舉行首次正式會議，討論安全局勢。斯里蘭卡憲法規定，總統也是國防部長和武裝部隊的總司令。 周一，當時仍是代理總統的維克拉馬辛格宣布延長緊急狀態，該緊急狀態賦予警察和安全部隊更廣泛的權力。