烏中自貿協議爭議攪動南方共同市場國家峰會

南美洲，南方共同市場，貿易

由南美國家阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭組成的南方共同市場國家峰會周四（7月21日）在巴拉圭首都亞松森附近召開。這是新冠疫情以來該經濟一體化組織的首次峰會，將討論包括有爭議的烏拉圭與中國雙邊自貿協定議題而引發關注。

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據法廣發自布宜諾斯艾利斯的報道，峰會前夕，成員內部因該議題的分歧嚴重程度已超過任何以往。尤其是急於保護其經濟的阿根廷，阿根廷正面反對烏拉圭與中國達成雙邊自貿協定，堅持應進行區域貿易談判。 矛盾在峰會舉行前已充分凸顯，烏拉圭總統拉卡列·波烏（Luis Lacalle Pou）去年3月警告說，南方共同市場應向世界開放，而不是成為負擔。這一表述激怒了阿根廷總統費爾南德斯，費爾南德斯甚至說，如果烏拉圭願意，可以自由脫離南方共同市場。

儘管有阿根廷的正面反對以及該組織一致進行貿易決定的傳統，但烏拉圭總統上周仍宣布，將正式啟動對中國的自貿談判。在重申他對南方共同市場的承諾並邀請組織其它成員國加入談判的同時，他警告說，如果得不到成員國的支持，烏拉圭已做好準備單獨與中國這一該國最大貿易夥伴國推進雙邊自貿協定談判。

特洛伊木馬

法廣記者Théo Conscience的報道指，對中國來說，與烏拉圭這個只有350萬人口的小國達成自貿協定，將代表着通往擁有2.65億居民的南方共同市場的大門。北京當然覬覦巴西和阿根廷市場，試圖利用談判迫使布宜諾斯艾利斯和巴西利亞的加入。為了防止烏拉圭成為“特洛伊木馬”，允許中國在無需支付關稅的情況下銷售其產品，巴西、阿根廷和巴拉圭將不得不孤立烏拉圭甚至將其排除出共同市場。

但目前階段還原未達到這個程度，即將接任該組織輪值主席國6個月的烏拉圭，一直申明其希望留在南方共同市場的意願。烏拉圭認為自己有權利與中國進行單獨談判，並引用2003年的一個先例，當時它被允許與墨西哥簽署雙邊自貿協定。同時與阿根廷相比，巴西的反對立場沒有那麼強，巴西加入對中國的自貿協定未必不可能，巴西博爾索納羅政府此前已爭論數月，要求將進入南方共同市場關稅降低20%，但始終被阿根廷拒絕。另外，從平衡力量講，烏拉圭通過支持巴西的請求，有可能在此議題上獲得巴西的有力支持。