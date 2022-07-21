美中情局長：最新估計俄方在烏克蘭戰場上傷亡約6萬人

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美國中央情報局局長威廉·伯恩斯（William Burns）7月20日在出席阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）時，就俄羅斯自今年2月入侵烏克蘭以來的傷亡人數表示，據美國情報界的最新估計，俄羅斯方面在這場戰爭中的死亡人數大約有1.5萬人，或另有4.5萬人受傷。他指出，這是一組重大的傷亡數字，烏克蘭方面的人員損失或許比俄方較少，但也傷亡重大。

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伯恩斯在發言中打趣稱，當看到俄羅斯總統普京到訪德黑蘭並與伊朗最高領袖哈梅內伊會面的畫面並不令他感到對過去的懷念，因為他常年與兩國打交道，頭上的大部分白髮都因此而來。他指出，俄伊兩國因受到國際制裁的巨大壓力及政治孤立，在當下需要彼此的支持。他續指，與此同時，由於兩國同屬能源出口國，又是長久以來的歷史競爭對手，雙方並不相互信任，能相互提供的實質性幫助也有上限。

伯恩斯還證實了媒體早先報導俄方與伊朗方面接觸尋求獲得軍用無人機，以便投入烏克蘭戰場的消息。他表示，這也證明了在烏克蘭戰場上遭受重大損失後，俄羅斯軍工業目前所面臨的補充困難和缺陷。

伯恩斯在發言中將前蘇聯克格勃特工出身的普京描述成“受過專業訓練，是個憤世嫉俗的人”。他提及，普京的疑心和悲觀主義“隨着他對權力的控制越來越緊，他的顧問圈子越來越窄而變得更加堅硬”。

伯恩斯指出，“普京真的相信他的言辭，即烏克蘭不是一個真正的國家。他認為，這是他的權利，是俄羅斯主宰烏克蘭的權利”。他表示，普京在過去也曾私底下向他表達過同樣的觀點。

伯恩斯提及：“普京對美國人的看法是，我們總是患有注意力缺失症，我們會被其他事情分散注意力”。他表示：“我自己的強烈看法是，普京在戰爭開始前對打破（北約）聯盟和打破烏克蘭意志的假設是錯誤的，我認為他現在也同樣是錯誤的。”

伯恩斯說，俄羅斯在烏克蘭的戰場上取得了一些成功，在頓巴斯地區的狹長地帶推進了6到10英里。但這些成果是以巨大的代價換來的。他談到，美國情報界估計有多達1.5萬名俄羅斯士兵死亡，受傷人數是其三倍。他說，烏克蘭人的傷亡據信雖比俄方較少，但也傷亡重大。

伯恩斯說：“在我最近與我的一位烏克蘭同行的一次談話中，他指出，愚蠢的俄羅斯人都已經死了。而我認為他的意思是......俄羅斯人已經適應了......普京已經縮小了他的目標。”伯恩斯強調，烏克蘭人能夠繼續抵抗俄軍的攻勢，“只要我們繼續用他們有效使用的武器和彈藥支持他們”。

伯恩斯還對外界有關普京的精神和身體健康的猜測發表了看法，他說，雖然普京“不穩定”，但俄羅斯領導人有他“看待現實的方式”。伯恩斯開玩笑說：“有很多關於普京總統健康的傳言，就我們所知，他完全太過健康了”。他補充說：“這不是一個正式的情報判斷。”

伯恩斯重申，俄羅斯在其入侵的第一階段面臨著“災難性的失敗”，當時俄軍未能拿下基輔和烏克蘭西部地區，但他指出，此後俄方如何重新調整其努力，將重點放在烏克蘭東部的工業中心區，即頓巴斯地區。

伯恩斯說，普京認為他可以分裂北約聯盟是錯誤的，相反，北約正在歡迎芬蘭和瑞典，並加強了靠近俄羅斯邊境的部隊部署。伯恩斯說：“他（普京）認為他可以非常迅速地建立他對烏克蘭的主導地位，在這一點上，很難不把這看作是普京和俄羅斯的一次戰略失敗。”