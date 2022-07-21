訪台行程生變？佩羅西辦公室重申：不預先證實或否認行程

美國，台灣，中國，政治

就美國眾議院議長南希 佩洛西（Nancy Pelosi）是否應該在今年夏天訪問台灣，美國總統拜登周三表示，美國軍方“現在不認為這是一個好主意”，並稱未來10天內他或與習近平會談，引發佩羅西訪台行程或因此生變的猜測。佩羅西的辦公室周四對媒體重申，不會預先證實或否認佩羅西的國外出訪行程。

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“金融時報”此前首度報導佩羅西8月訪問台灣計畫，以展現對台灣的支持，如果成行，這將是25年來首度有美國眾院議長訪台，此外佩羅西此次亞洲行還將走訪新加坡、日本、印尼和馬來西亞。該消息一出立即引發中國強烈抗議，威脅恐觸發兩岸軍事緊張，報道指中國的激烈反應有可能導致行程生變。

美國總統拜登在周三在馬薩諸塞州參加有關氣候變化關注活動，之後飛抵馬里蘭返回白宮。他在步下飛機時被現場記者問及對佩羅西可能防颱的看法，他回答說，“軍方認為現在不是好主意。但我不知道它（佩洛西訪台計畫）的狀況如何。”

據中央社報道，佩羅西的辦公室周四向美國華盛頓郵報表示，它維持本周稍早的評論：“鑒於實行已久的安全慣例，我們不預先證實或否認國際出訪行程。”

就同一事件，正在台灣訪問的美國前國防部長埃斯珀周四在接受媒體聯合訪問時說，他不認為應該讓中國決定美國官員的訪問行程。埃斯珀說，他認為讓中國對美國決策有太多發言權是目前美中政策的一大問題，美國應該做“正確的事”，針對此事他想聽到的是台北的聲音，因為台灣希望佩羅西訪台。

埃斯珀說，他認為美國政治人物親自來訪台灣很重要，才能真正了解台灣的情況，有機會與台灣領導人會晤，了解台灣正在發生的事，聽到台灣方面的觀點，這將幫助美國政治人物形成決策。他同時還強調，他認為美國政策很需要更新、現代化，一個中國政策已經過氣了，美國需要一個全新視角，他說事實很簡單，美國還要擔心美國議長訪台會引起中國何種反應，正代表美國需要重新檢視政策。

此外，拜登周三也表示，“我想我將在未來10天內與習近平主席會談”， 評論認為佩羅西訪台計畫或會因此一“拜習會”產生變數。