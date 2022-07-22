世衛總幹事譚德賽對猴痘傳播形勢表達憂慮

猴痘病毒

世界衛生組織21日在日內瓦舉行專家會議，確定猴痘病毒傳播形勢是否需要宣布全球公衛緊急狀態，也就是世衛組織的最高級別防疫警戒。總幹事譚德賽在會議開始時發言指出，他對全球猴痘感染病例不斷增多的形勢感到不安。但近六個小時的專家會議並未公布專家結論，目前也沒有公布公衛緊急狀態。

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譚德賽21日在專家會議一開始就表示，他對猴痘感染人數不斷增多感到憂慮，希望聽取專家建議，以便確定是否需要宣布全球公衛緊急狀態（也有翻譯為國際關注的公共衛生緊急事件）。這是世衛組織的最高防疫警戒級別。但緊急委員會專家只提供意見，最後決定權在世衛組織總幹事手中。譚德賽在會上呼籲專家提供相關資訊及建議，但也承認，相關決定需要考慮多種因素。21日的專家會議持續了不到6個小時，沒有公布相關結論。

根據美國疾病控制與預防中心的最新數據，猴痘病毒傳播形勢最近幾周不斷惡化，目前全球已發現病例超過15300例，分布國家已經達到71個。歐洲正成為傳播最多的地區，三分之二的感染者在歐洲。統計顯示，在歐洲，西班牙確診病例最多，有3125例。法國也出現912例。

世衛組織緊急委員會6月23日曾舉行會議，但大部分專家當時都建議不要宣布國際關注的公共衛生緊急狀態。

猴痘並非新興病毒。最早的人類感染病例出現於1970年。但今年五月，病毒在中西非之外國家意外出現快速傳播引發關注。

新英格蘭醫學報21日公布的研究結果顯示，目前絕大部分猴痘病毒感染者是在城市生活的青壯年男性。感染途徑主要是同性性關係。確定感染途徑當然為防疫指出方向，但學界也擔心這會加劇社會對同性戀人群的歧視，尤其是在那些本身已經歧視性少數人群的社會。

世衛組織也正與專家以及成員國推動猴痘疫苗開發。目前只有丹麥的一家醫藥公司生產的疫苗獲准使用。該公司19日宣布接到來自某歐洲國家的150萬支疫苗訂單。

法國衛生部門21表示，目前有三萬支猴痘疫苗庫存，而且三分之二的疫苗已經發往各地。

歐洲醫藥署22日宣布批准一款天花疫苗用於阻止猴痘擴散傳播。猴痘癥狀與已經被根除的天花相似，但危險性和傳染性都低於天花。