北京批日本國防白皮書“抹黑中國”“干涉內政”

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中國外交部今天譴責日本最新版國防白皮書渲染“中國威脅”，“抹黑中國”，在台灣問題上“干涉中國內政”。

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中國外交部發言人汪文斌今天7月22日抨擊日本新版《防衛白皮書》“抹黑中國國防政策及正常的軍力發展和正當海洋活動，“渲染中國威脅”，在台灣問題上“干涉中國內政”，中方對此表示“強烈不滿和堅決反對”，“已就此向日方提出嚴正交涉”。

中國官媒新華社說，汪文斌22日在例行記者會上說，“中方敦促日方立即停止渲染周邊安全威脅、為自身強軍擴武尋找借口的錯誤做法”。

日本2022年國防白皮書指出，中國日益增長的軍事力量是“該地區和國際社會的強烈安全關切”，並提及今年5月，俄羅斯和中國的轟炸機在日本列島附近聯合飛行，以及去年2021年10月，中俄十艘戰船艦繞日本列島活動的情況。

中國外交部發言人汪文斌表示，“對於中國同有關國家開展聯合巡航等軍事合作，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家”。

日本新防衛白皮書還詳細論述了台灣問題，指出，"自俄羅斯入侵烏克蘭以來，面對北京對其領土的威脅，台灣一直在尋求進一步加強自我防衛"。

據自由時報說，日本新版白皮書對台灣安全部分的記述多達10頁，為去年版的兩倍，也是日本防衛白皮書就台灣問題記述最多的一次。

該白皮書中提到台灣最新軍事戰略「防衛固守、重層嚇阻」，「不對稱作戰」的防衛作戰構想，加強對中國「認知戰」等灰色地帶戰略的警戒。

另一方面，白皮書中也提到，無法排除中國遂行結合電子戰與網路攻擊等綜合登陸作戰的可能性，這對台灣構成「極大」的威脅。

汪文斌今天表示，“台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉”。

法新社說，日本擔心自身安全受到來自中國和朝鮮的威脅，預計將大幅提高其國防預算。

多年來，儘管日本的國防預算一直在穩步上升，但在7國集團中，日本的軍費開支與其GDP的比例仍然是最低的。

執政的自民黨（LDP，民族主義右派）的長期目標是將日本的國防預算翻倍，達到GDP的2%。

然而，根據二戰後美國佔領該國期間起草並生效的和平憲法，日本不應該有這樣一支軍隊，其軍事投資在理論上應該僅限於防禦手段。

日本自民黨和其他希望修憲的政黨現在擁有足夠的議會基礎，但這個過程可能是漫長而複雜的。

中國外交部發言人汪文斌今天在提醒“日本軍國主義對外侵略歷史”後稱，“此次日方公開在白皮書中寫入將於年底前修訂防衛文件，進一步增加防衛預算，發展所謂“反擊能力”，“令人擔心日方正在背離和平主義和專守防衛的路上越走越遠”。