斯里蘭卡當局暴力拆抗議者營地 國際關注

斯里蘭卡/抗議

7月22日黎明前不久數百名斯里蘭卡士兵和警察暴力拆除了科倫坡一個反政府抗議者的營地。

周五7月22日黎明前不久，數百名斯里蘭卡士兵和警察暴力拆除了科倫坡一個反政府抗議者的營地，引起國際社會對這個破產國家的新總統領導下的異議人士命運的關注。

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在拉尼爾-維克拉馬辛格（Ranil-Wickremesinghe）的就職典禮結束不到24小時，身着防暴裝備、手持自動突擊步槍的安全部隊趕走了抗議者，拆除了路障並包圍了總統府大院。

在近兩周前，總統府大院被數以千計的抗議者部分佔領，導致總統戈塔巴亞-拉賈帕克薩下台跑路。

警方在一份聲明中說："警察和安全部隊採取行動，清除了佔領總統府秘書處、正門和周圍地區的抗議者"。有"9人被捕"，其中 "2人受傷"。

目擊者看到士兵逮捕了幾個人，並摧毀了沿着通往總統府的大道搭建的帳篷，同時警察封鎖了鄰近的街道，以防止更多的抗議者到來。

據一些證詞說，士兵們在名為"GotaGoGama"的營地，向聚集在那裡的一小群示威者推進時，用警棍襲擊了包括記者在內的人們。

歐盟說，言論自由至關重要。歐盟駐科倫坡代表團說："看不出光靠嚴格限制就能幫助解決當前政治和經濟危機。

此前不久，美國駐科倫坡大使鄭智允（Julie Chung） 對軍事行動表示"深切關注"，她在推特上上呼籲當局"保持克制"。

加拿大高級專員大衛-麥金農（David McKinnon）也表示，"至關重要的是，當局要保持克制，避免暴力"。

大赦國際敦促斯里蘭卡當局尊重不同意見，並譴責對報道軍事行動的記者使用武力，包括一名BBC攝影師。

"野獸"行為

據法新社報道，活動人士表示，他們打算繼續抗議，但在反對拉賈帕克薩家族統治的四個月的示威活動之後，這場運動似乎已經失去了動力。

28歲的工程師活動家努茲利-哈梅姆（Nuzly Hameem）說，由拉賈帕克薩黨的選票選出的維克拉馬辛格總統"是另一個正在形成的獨裁者"。

營地早期的抗議者尼羅莎-丹尼爾（Nirosha Daniel）對警察喊道：“你們的行為像動物一樣”。

據45歲的工會領袖和商人巴桑塔-薩馬拉辛哈（Basantha Samarasinghe）說，"人民希望改變制度"，"議會應該解散"，因為"它沒有公眾授權"。

新總統周三晚間曾警告"麻煩製造者"，並承諾如果他們試圖擾亂他的政府，將予以嚴懲。

他說："如果他們試圖推翻政府，佔領總統和總理的辦公室，這不是民主，我們將堅決處理他們。

周一，維克拉馬辛格先生在擔任代理總統期間，宣布斯里蘭卡進入緊急狀態，給予武裝部隊和警察廣泛的權力。

前總統律師入閣

維克拉馬辛格總統繼承的是一個被災難性經濟危機蹂躪的國家，外彙短缺，長期停電，食品、電力、燃料和藥品短缺長達數月。

這位新總統將完成跑路總統拉賈帕克薩的剩餘任期，也就是到2024年11月。法新社說，毫不意外地，他在周五上午任命了他的童年好友迪內希-古納瓦德納（Dinesh Gunawardena）出任政府總理。

這兩個人曾在一起學習，在紙面上有着截然相反的意識形態立場。維克勒馬辛哈先生是一個親西方的自由市場倡導者，而古納瓦德納先生是一個堅定的僧伽羅民族主義者，相信社會主義和國家對經濟的控制。

古納瓦德納在就職總理後不久告訴記者："我們有分歧，但我們有足夠的友誼，可以團結起來處理國家的主要問題，也就是經濟問題"。

古納瓦德納是前公務員事務部長，也是拉賈帕克薩家族的堅定支持者，他宣誓就職並組建了政府，幾小時後，政府宣誓就職。

在這個新內閣中出現了阿里-薩布里（Ali Sabry），這位是跑路總統戈塔巴亞-拉賈帕克薩的私人律師，現在負責外交事務。

維克勒馬辛格先生則保留了財政部長一職，以便繼續與國際貨幣基金組織（IMF）進行談判，希望能夠拯救被510億美元巨額外債困擾的國家。