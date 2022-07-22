日本防衛白皮書:警告俄羅斯威脅 憂慮北京增壓台灣

日本國防白皮書

日本周五7月22發表最新國防白皮書警告來自俄羅斯的新威脅，擔心中國對台灣不斷增加的壓力。

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據法新社報道，日本防衛省2022年度報告用整整一章的篇幅介紹俄羅斯對烏克蘭的入侵，稱這場侵烏戰爭可能會發出一個信息，那就是"通過武力單方改變現狀是可以接受的"。

日本防衛省的白皮書表示，俄羅斯可能因這場侵略烏克蘭的衝突而被削弱，並擔心被削弱的俄羅斯可能會"進一步加強與中國的關係"。

這份國防白皮書回顧了全球地緣政治風險以及對日本的具體威脅，指出莫斯科可能越來越多地訴諸於核威懾，這可能導致俄羅斯在日本周圍的活動增加，而日本的周邊海域是俄羅斯核潛艇經常活動的地區。

日本加入了西方對俄羅斯的制裁，並看到俄羅斯在其領土附近的軍事存在有所增加。今年5月，俄羅斯和中國的轟炸機在日本列島附近一起飛行。

此外，日本2022版防衛白皮書還提到了2021年10月，中俄軍隊10艘艦艇圍繞日本列島活動的情況。

日本國防白皮書沿用前幾版的措辭表示，中國日益增長的軍事力量是“該地區和國際社會的強烈安全關切”，而朝鮮多次發射導彈是“嚴重和緊迫的威脅”。

日本2022年防衛白皮書詳細論述了台灣問題，指出，"自俄羅斯入侵烏克蘭以來，面對北京對其領土的威脅，台灣一直在尋求進一步加強自我防衛"。

另據《自由時報》說，新版白皮書對台灣安全部分的記述多達10頁，為去年版兩倍，也是日本防衛白皮書就台灣問題記述最多的一次，這也反映出日本對台灣安全的重視態度，與前首相安倍晉三提出的「台灣有事即日本有事」相互呼應。

今年日本白皮書新增部分包括台灣的防衛現狀與應對，台灣的國際形勢等。白皮書中提到台灣最新軍事戰略「防衛固守、重層嚇阻」，「不對稱作戰」的防衛作戰構想，加強對中國「認知戰」等灰色地帶戰略的警戒。

另一方面，白皮書中也提到，無法排除中國遂行結合電子戰與網路攻擊等綜合登陸作戰的可能性，這對台灣構成「極大」的威脅。

白皮書中強調，中台軍事平衡朝中國有利方向傾斜，且差距逐年增加，在烏克蘭危機的背景下，台灣加強自身的防衛努力，未來將持續關注中台的軍事強化，以及美國對台軍售及台灣自主開發主力裝備等動向。

白皮書中提到美國雖然未改變「一個中國」政策，但從特朗普政府以來，美國加深了與台灣的關係，拜登政府仍延續這條路線。美國將台灣定位為主要的民主主義夥伴、重要的經濟與安全保障的夥伴，美軍艦艇通過台灣海峽，並持續對台軍售。

在台灣面臨的緊迫情勢下，不僅美國，以歐洲為主的國際社會也表明對台海和平穩定的關心與擔憂，並採取積極參與的行動，去年歐洲議會發表加強台灣關係的文件，並組團訪台、波羅的海三國之一的立陶宛也設置「台灣代表處」、美英加三國軍艦通過台灣海峽、澳洲防長公開表示，如中國武力犯台，澳洲將與美國同進退等。

白皮書中還強調台灣是日本重要的夥伴與朋友，台灣距離日本最西端的與那國島僅110公里，台灣位於南海、巴士海峽、東海的要衝，面臨日本最重要的海上航路，台灣情勢的穩定，對日本的安全保障與國際社會的穩定至關重要。

法新社說，同時，日本也擔心自身安全受到來自中國和朝鮮的威脅，預計將大幅提高其國防預算。

多年來，儘管日本的國防預算一直在穩步上升，但在7國集團中，日本的軍費開支與其GDP的比例仍然是最低的。

執政的自民黨（LDP，民族主義右派）的長期目標是將國防預算翻倍，達到GDP的2%。

然而，根據二戰後美國佔領該國期間起草並生效的和平憲法，日本不應該有這樣一支軍隊，其軍事投資在理論上應該僅限於防禦手段。

日本自民黨和其他希望修憲的政黨現在擁有足夠的議會基礎，但這個過程可能是漫長而複雜的。