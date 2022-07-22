澤連斯基：烏克蘭社會認為必須首先解放所有領土，只有這樣才能開始談判

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在《華爾街日報》7月22日刊登的對他的專訪中表示，任何允許俄羅斯保留自2月入侵以來奪取的烏克蘭領土的停火協議，只會鼓勵更廣泛的衝突，給莫斯科一個急需的機會，為發動下一輪衝突進行補充和重新武裝。

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澤連斯基周五在基輔的總統府接受《華爾街日報》採訪時說：“凍結與俄羅斯聯邦的衝突意味着暫停，讓俄羅斯聯邦有休息的機會，他們不會利用這次暫停來改變他們的地緣政治，或放棄對前蘇聯各共和國的要求。”

澤連斯基在當下戰爭的關鍵時刻概述了他的觀點，因為衝突帶來的經濟痛苦波及全世界，而俄羅斯的軍事進展也在放緩，雙方在五個月的血腥戰鬥後都已筋疲力盡。能源和食品價格上漲，再加上俄羅斯天然氣在今年冬天停產的前景，有可能將歐洲推入經濟衰退，就在莫斯科試圖分裂西方聯盟的時候，考驗着西方的決心。

俄羅斯官員多次表示，希望這些經濟困境會削弱美國和歐洲對烏克蘭的關鍵支持，從而對基輔施加壓力，使其以對莫斯科有利的條件解決衝突，例如允許俄羅斯保留最近征服的烏克蘭南部和東部的大片地區。

身着標誌性軍裝的澤連斯基承認，俄羅斯的入侵對西方企業和消費者造成了損失，他讚揚該國的盟友拒絕屈服於俄羅斯的訛詐，繼續支持烏克蘭抵抗一個更強大的敵人。澤連斯基說：“我對那裡的人民表示感謝，這對他們來說很困難，他們現在物價很高，因為這場戰爭，因為俄羅斯人製造的危機，他們遭受着不適。”

澤連斯基補充說：“但這是一個價值觀的問題。今天對莫斯科的外交讓步可能會在一定程度上穩定市場，但只能提供暫時的喘息，並在未來產生迴響。”雖然烏克蘭的激烈抵抗在3月和4月將俄羅斯軍隊從基輔和烏克蘭北部其他地區擊退，但莫斯科仍然控制着南部的大部分地區。俄羅斯已經開始向這些地區的居民發放護照，並將那裡的貿易轉換為盧布，可能是在為未來幾個月的吞併做準備。俄總統普京本周指責澤連斯基不希望通過外交途徑解決，從而停止戰鬥。

澤連斯基則反駁說：“它是一條吞噬了兩個地區的鯨魚，現在說：凍結衝突。”他把俄羅斯比作體積最大的齒鯨。澤連斯基補充說：“然後它就會休息，兩三年後，它又會奪取兩個地區，並再次提出：凍結衝突。而且它將繼續會是更進一步。百分之百（會是這樣的）。”

報導指，2014年和2015年，基輔在德國和法國的壓力下與俄羅斯簽署的《明斯克協議》，讓莫斯科鞏固了對頓巴斯部分地區的控制並削弱了烏克蘭，為今年的入侵奠定了基礎。在過去兩個月里，俄軍一直專註於奪取烏克蘭控制的東部盧甘斯克和頓涅茨克地區的部分地區，這些地區統稱為頓巴斯，莫斯科在2014年首次干預後在那裡建立了代理人政權。

雖然莫斯科在本月早些時候經過數周的激烈戰鬥奪取了盧甘斯克地區的剩餘部分，但烏克蘭仍然控制着頓涅茨克超過三分之一的地區，而且儘管戰鬥持續不斷，俄羅斯軍隊在過去兩周內沒有取得重大進展。澤連斯基指出，普京嚴重低估了烏克蘭，“他張開嘴，像一條巨蟒，認為我們只是另一隻兔子。但我們不是兔子，事實證明，他無法吞下我們——實際上他自己也有被撕碎的危險。”

澤連斯基說，最近運送的美國和盟國武器，特別是“海馬斯”多管火箭系統和155毫米榴彈炮，有助於削弱俄羅斯在頓巴斯的攻勢並穩定那裡的局勢。他說，俄羅斯人曾經每天發射12000枚炮彈，而烏克蘭則發射1000至2000枚。他補充說，現在，烏克蘭每天可以發射約6000枚炮彈，而俄羅斯則開始感到彈藥和部隊的短缺。

澤連斯基說，對陣雙方間火力平衡的這種變化遏制了烏克蘭的傷亡。他說，在5月和6月的戰鬥高峰期，烏克蘭每天損失100至200名士兵；現在，每天的死亡人數減少到約30人，受傷人數約250人。澤連斯基說，“我可以確切地告訴你，因為我每天都生活在這種情況下。”他拿出智能手機查閱軍方剛剛提供的數字。

雖然澤連斯基以軍事政策為由，拒絕透露戰爭開始以來烏克蘭軍隊的總損失，但他表示，這些損失比俄羅斯的損失低了好幾倍。烏克蘭軍方聲稱，有39000名俄羅斯軍隊在烏克蘭死亡，而西方的保守估計大約是這個數字的一半。俄羅斯方面最後一次公布其傷亡數字是在3月份。

澤連斯基強調，穩定頓巴斯的前線將使烏克蘭能夠向其他方向推進。雖然軍事分析家認為烏克蘭將在今年夏天優先奪回赫爾松，但澤連斯基拒絕討論烏克蘭計畫在何處以及何時發動反攻。普京本周早些時候說，烏克蘭和俄羅斯代表團在3月底的伊斯坦布爾會談中達成了一項和平協議草案，並指責基輔背棄了該協議。

澤連斯基將普京的斷言斥為“完全是神志不清”。他強調，在2月24日的入侵之前，基輔拚命想與莫斯科找到一個外交解決方案，但三年來普京甚至不接他的電話。澤連斯基感嘆道：“他來到這裡，沒有說話，殺了人，讓1200萬人流離失所，現在又說烏克蘭不想談判，他們只是謀殺人民，摧毀城市，進入城市，然後說：‘我們來談判吧’。他們能和誰談？用石頭嗎？他們渾身沾滿了鮮血，而這血是不可能洗掉的。我們不會讓他們洗掉的。”

澤連斯基補充說，現在，在過去五個月的所有悲劇之後，烏克蘭公民沒有心情與俄羅斯談判。他說：“（烏克蘭）社會認為，必須首先解放所有的領土，然後我們可以就做什麼，以及我們如何在未來幾個世紀里生活進行談判。”他補充說：“我們的人民相信我們可以做到這一點。而且我們做得越快，死亡人數就越少。”

澤連斯基說：“我們更希望以一種非軍事化的方式解除佔領，挽救生命。”他補充說：“但我們面對的是我們所面對的人。除非他們被打臉，否則他們不會明白什麼。”

澤連斯基指出，西方提供的“海馬斯”多管火箭炮雖然使戰場產生了實質性的變化，但遠遠低於烏克蘭扭轉局勢所需的數量。然而，烏方更迫切的需求是防空系統，它可以防止俄羅斯向距離前線數百英里的其他和平城市發射遠程導彈，他說。美國和德國已經承諾，但尚未交付這種能覆蓋大面積的防空系統。

澤連斯基說，對於美國和歐洲來說，提供這些防空系統要比維持烏克蘭經濟要便宜得多，因為烏克蘭每月的預算缺口為50億美元。自2月以來，已有600多萬烏克蘭人逃離該國，其中大部分人留在國外，主要是在歐洲。

澤連斯基說：“為什麼（烏克蘭的）經濟不運作？因為人們在國外，婦女和兒童；一個在丈夫打仗時帶着孩子回來的婦女需要去工作。但由於導彈的存在，每個人都不敢送孩子上學。”

自2月以來，澤連斯基只在訪問前線城市時離開基輔，他日夜待在總統府大院里，窗戶被沙袋覆蓋，外面停着裝甲車。澤連斯基說，他平均每天從起床開始，查看最新的傷亡人數和俄羅斯導彈襲擊的消息。

澤連斯基說：“我曾經像其他人一樣從家裡來上班，下班後我就回家；我起床，吃飯，鍛煉，然後來上班......現在我住在工作場所，我在工作場所起床。”在他的晨會上，烏克蘭軍事官員報告前線的最新情況，部長們告訴他燃料短缺的狀況和俄羅斯導彈襲擊造成的基礎設施破壞，國防和外交官員向他介紹西方武器供應情況。

澤連斯基說：“這是關於我們如何修復鐵路、橋樑、隧道，我們如何智取俄羅斯人。”然後，他轉向外交工作，與外國領導人進行溝通。澤連斯基說，一些最親密的盟友都在社交媒體WhatsApp上與他保持聯繫。

深夜，當這些工作基本完成時，澤連斯基通常會坐下來錄製他每天對全國和全世界的視頻講話。曾經經營過一家電視製作公司的澤連斯基說，傳播烏克蘭的敘事和反擊俄羅斯的宣傳，是戰爭中的一個重要工具。他笑着說：“這一直是一個強大的武器，它設法影響了其他種類武器的供應。”