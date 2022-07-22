美國宣布對烏追加2.7億美元軍事援助，包括4套海馬斯火箭炮及彈藥

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美國白宮7月22日宣布將向烏克蘭追加一筆價值2.7億美元的軍事援助，其中包括4套“海馬斯”多管火箭炮及配用彈藥、戰地移動指揮車、戰術無人機、105毫米火炮彈藥等物資。

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美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）周五向媒體介紹稱，新的2.7億美元的對烏軍援計畫將包括中程火箭炮系統和戰術無人機。

柯比表示，這一最新的一攬子計畫使美國自拜登政府上台以來對烏克蘭的援助總額達到82億美元，而且是在俄羅斯全面入侵烏克蘭戰爭接近第五個月的時候。他指出，拜登政府將在未來幾周和幾個月內批准更多的對烏援助計畫。

據了解，這筆美國向烏克蘭提供的最新一批軍事援助包括4套“海馬斯”多管火箭炮及配用彈藥、4輛戰地移動指揮車、36000發105毫米火炮彈藥、3000件反裝甲武器、零備件和其他設備，以及多達580個“鳳凰幽靈”戰術無人機系統（Phoenix Ghost）。

值得一提的是，柯比當天還向記者證實， 美國國防部正在考慮未來是否可以向烏克蘭提供戰鬥機。他在簡報會上表示，雖然拜登政府正在初步探索向烏克蘭提供戰鬥機的可行性，但此舉不會在短期內執行。

美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）20日在參加活動時發言說，“雖然現在不能確定會提供哪些戰鬥機給烏克蘭，但加強烏克蘭空軍的討論一直在進行，包括轉交（西方造）新飛機。”

布朗提及，“不排除向烏克蘭提供非俄制，也就是美國和歐洲造的戰鬥機。”他列舉了幾個可能的機型，包括瑞典製造的JAS-39“鷹獅”、法國製造的達索“陣風”和歐洲戰鬥機“颱風”。而在同一場論壇活動上，美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）也沒有排除把美軍使用的A-10“雷電II”攻擊機轉交給烏軍的可能性。