美國新任駐澳大利亞大使卡羅琳·肯尼迪周五抵達悉尼

卡羅琳·肯尼迪

美聯社發自悉尼的報道說：美國新任駐澳大利亞大使卡羅琳·肯尼迪周五表示，在中國主張其存在之際，美國需要更多地與太平洋地區接觸。我認為美國需要咋在太平洋做得更多。

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卡羅琳·肯尼迪抵達後，在悉尼國際機場接受了她的新角色的採訪。她將於周一正式出示她的證書，填補一個空缺 18 個月的職位。 當被問及近幾十年美國是否遠離太平洋時，卡羅琳·肯尼迪說她專註於未來。“ 我們正在重新安置我們的大使館，和平隊來了，美國國際開發署也回來了，我們也回來了。 我們已經有一段時間沒去過那裡了，但我認為這一切都非常積極，我認為美國和澳大利亞的合作將產生重大影響。”

卡羅琳·肯尼迪是已故美國總統約翰·肯尼迪的女兒，在奧巴馬政府期間擔任駐日本大使。 她說，太平洋具有重大的個人意義，“因為我父親在太平洋服役（二戰期間）並被兩名所羅門群島人和一名澳大利亞海岸觀察員救出。” “我的家庭遺產是我真正引以為豪的東西，我努力不辜負，”

她告訴記者。 “我認為這對世界各地的人們都具有重要意義，這讓我感到非常自豪，並希望能夠配得上它，並盡我所能來延續我父親所信奉的價值觀。”

當被問及中國在該地區日益增強的自信時，她說她的重點是美國與澳大利亞在安全、經濟參與、氣候變化和健康等問題上的夥伴關係。

她說：“我認為中國在該地區肯定有很大的影響力，但我認為我們的夥伴關係也是如此，”。

卡羅琳·肯尼迪說她在 36 年前度蜜月時第一次訪問了澳大利亞。 她說她聽說喬·拜登總統感染了 COVID-19，但還沒有和他談過這件事。她說 “我祝他一切順利，” “他很強壯，很健康，顯然我聽說他的癥狀很輕微，所以希望他很快就會好起來。”