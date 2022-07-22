美英:俄侵烏5個月 陣亡1.5萬 貧家子弟

俄羅斯/烏克蘭

普京發動的侵略烏克蘭戰爭，不僅給烏克蘭人帶來慘重的傷亡損失，也讓大批俄羅斯年輕士兵命喪他鄉。這些來自偏遠鄉村或藍領鄉鎮的貧家子弟是普京圓帝國夢的“代價”。

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據中央社7月21日發自華盛頓的消息，美國和英國的情報機構首長表示，俄羅斯軍事入侵烏克蘭5個月以來，俄國約有1萬5000人陣亡，他們評估俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）遭受的損失遠高於預期。

英國軍情六處（MI6）局長摩爾（Richard Moore）今天表示，1萬5000人死亡“可能是保守估計”，對於原本預料會迅速戰勝的普京而言“損失非常大”。

“阿斯本安全論壇”（Aspen Security Forum）在美國科羅拉多州舉行，摩爾於會中表示：“那可能是保守估計。這數字跟他們1980年代在阿富汗10年戰事期間所折損的人數大抵相同”。

摩爾還說：“而且這些人不是來自聖彼得堡（Saint Petersburg）或莫斯科（Moscow）的中產階級家庭孩子”。

“這些是來自俄羅斯鄉村地區的窮苦孩子。他們來自西伯利亞（Siberia）的藍領城鎮。他們不成比例地來自少數民族，都成了普京的炮灰”。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）前一天在同場會議上表示，美國情報部門估計“俄羅斯折損約1萬5000人，受傷人數可能3倍於此”。

伯恩斯還說：“因此損失是相當大的。烏克蘭方面也有折損，可能比這個數字少一點，但仍是傷亡慘重”。

烏克蘭提供的數據顯示，俄方士兵折損更高，在本月稍早指出，俄國約有3萬6200人死亡。

俄羅斯方面一直保持沉默，僅兩次提供官方統計的死亡人數，最近一次是在3月25日，宣稱1351人陣亡，但專家認為這個數字太低了。