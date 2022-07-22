英軍情六處負責人：美國及其盟友與中國的戰爭並非不可避免

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英國秘密情報局（軍情六處）局長理查德·摩爾（Richard Moore）7月21日在出席阿斯彭安全論壇時表示，西方需要確保幫助烏克蘭在抵抗俄羅斯入侵的戰爭中“獲勝”，部分原因是中國領導人習近平正在密切關注相關局勢及西方的反應。他還提及，中國現在是英國秘密情報局最關注的單一問題，甚至超過了對反恐任務的關注。

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擔任英國軍情六處負責人的理查德·摩爾當天是首次在外國接受媒體採訪。他參加了阿斯彭安全論壇的一場“爐邊對話”，與美國有線電視新聞網（CNN）的主持人舒托（Jim Sciutto）就不同議題進行了廣泛的討論。

舒托在對話中問道：“當你看到中國和習的聲明以及諸如扼殺香港或監禁維吾爾人和新疆以及其他步驟時，你是否在重新評估中國，不僅僅是一個競爭對手，而是一個敵手，一個更大的威脅？”對此，理查德·摩爾回答說：“軍情六處對共產主義中國從未抱有任何幻想。我認為整個政府和我們的社會越來越認識到中方對我們社會構成的一些威脅。”

理查德·摩爾續稱：“我認為，幾天前在倫敦發言的英國軍情五處總幹事和美國聯邦調查局局長很好地闡述了，為什麼我們不應該對中方試圖對我們的社會所做的事情感到天真，因為這已經是我們多年來的情況。”

理查德·摩爾稱：“毋庸置疑，不同的是我們就中國投入了更多的努力。我們現在就中國投入的努力比任何其他單一的問題都要多。因此，例如，就我們的任務而言，它剛剛超越了反恐。這感覺是在9·11事件和倫敦七七爆炸案後的一個非常重要的時刻，但它反映了我們任務的嚴肅性。這是全面的。”

理查德·摩爾稱：“就我來說，在上游抵禦他們構成的一些威脅，但即使是在一個想從實力地位上與中國接觸的地方，無論你是與他們進行貿易，還是試圖在氣候變化等方面找到一些共同點。這仍然是一個相當不透明的體系。”

理查德·摩爾稱：“我的意思是，從一個層面上，理解習近平的戰略意圖並不困難，如果你讀了《中國製造2025》，他為你闡述了他們在技術方面的野心，以及他們希望主導關鍵技術的願望，但如果你在戰略之下，就他們如何實施；他們如何組織；他們的戰術意圖是什麼，然後他們正在建立的能力是什麼，這便是一個黑箱。而像我這樣的組織在幫助英國的部長們和政策制定者了解這一點方面可以發揮作用，以便他們能夠駕馭與中方的這種真正複雜的困難關係。”

舒托接著說：“正如你所說的，他們非常公開他們的野心，他們也非常公開他們對美國和西方的軟弱的看法，我想知道當今的中國是否會把西方對俄羅斯入侵烏克蘭的反應看成是對他們可能有的入侵台灣的計畫的一個警告？”

理查德·摩爾回答說：“我認為現在說他們會從普京在烏克蘭的錯誤經歷中吸取什麼教訓還為時過早。我認為有很多跡象表明，他們真的在全力以赴試圖找出對此事的看法。與中國的制度一樣，他們總是混雜着某種意識形態的覆蓋，他們拚命地試圖吸取正確的教訓，這將得到習主席的批准，隨着他們進入黨代會。所以，目前相當難加以解讀。”

理查德·摩爾續稱：“但我非常清楚，這也是為什麼我們必須在烏克蘭問題上強硬起來，我們繼續度過這個冬天，我們幫助烏克蘭人贏得勝利，至少從一個凸出的實力地位進行談判的原因之一，因為，習近平正像鷹一樣盯着這件事。正如你所說，他對西方的軟弱有一種非常根深蒂固的敘述。我在以前的一次演講中說過，我擔心這一點，因為我認為他低估了美國的決心和力量，這可能會導致在我們過去幾天一直在談論的問題上出現誤判，特別是在台灣問題上。”

舒托問道：“你是否認為美國及其盟友，包括英國在內，與中國之間的戰爭不可避免？”

理查德·摩爾回答說：“我認為這完全不是不可避免的。我認為我們所有人都希望看到台灣海峽兩岸人民之間的分歧通過和平手段得到解決，這是我們都渴望能做到的。但回到烏克蘭的相關教訓和西方行為的其他方面的教訓，習主席在計算他在台灣問題上可能或不可能做什麼時，真的很重要。我認為要看一看，錯誤判斷的入侵會出現什麼問題，我們看到這種情況正在發生，我認為重要的是我們提醒他這些風險，重要的是我們做好相應的準備。我不認為這是不可避免的，但顯然我們需要找到清晰的信息傳遞方式，並獲得必要的威懾力，以避免這種類型的誤判。”

在評價俄羅斯入侵烏克蘭的狀況時，理查德·摩爾贊同美國中央情報局局長伯恩斯(William Burns)的觀點。伯恩斯周三在同一個論壇上說，俄羅斯軍隊在頓巴斯地區奪取領土方面取得了緩慢的進展，現在衝突已經穩定在一場傷亡巨大的消耗戰中。

但理查德·摩爾表示：“我認為他們（俄方）即將耗盡能量。”他補充說，俄羅斯軍隊 “將不得不以某種方式暫停（攻勢），這將給烏克蘭人以反擊的機會。”理查德·摩爾說，美國和英國情報機構關於迄今為止，約有1.5萬名俄羅斯人被殺的評估是“保守的”。伯恩斯在前一天透露稱，據美國情報界的最新估計，俄羅斯方面在這場戰爭中的死亡人數大約有1.5萬人，或另有4.5萬人受傷。

理查德·摩爾表示，烏克蘭軍隊現在開始收復領土是有益的，因為這“將是對歐洲其他國家的一個重要提醒，即這是一場可以獲勝的戰役......我們即將進入一個相當艱難的冬天。”由於對俄羅斯的制裁，歐洲正準備應對能源危機，理查德·摩爾說：“我們將面臨一段艱難的時期。”

就俄羅斯一開始對烏克蘭的全面入侵，理查德·摩爾在發言中再次強調了英美在其入侵前便掌握普京計畫的情報的價值，以及這如何導致了俄軍無數的失敗。他說：“我們在美國和英國的情報部門擁有巨大的優惠待遇，知道（普京）的計畫是什麼，他有三件事想要做。”理查德·摩爾補充說：“其一是罷免澤連斯基總統，其二是佔領基輔，其三是在北約聯盟內部挑撥離間。”

理查德·摩爾說：“如果你簡短地轉向這三個（普京的目標）......我認為那是失敗的，特別是當你完全沒能佔領基輔。”他說，這意味着俄羅斯最終反而使自己鼻血橫流。與伯恩斯一樣，他也說普京的健康狀況並不差。