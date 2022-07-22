華日:拜登削減中國商品關稅將損害美國利益

美/中關稅

《華爾街日報》7月18日刊登美國前貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer） 的文章，指出拜登若削減中國商品進口關稅，不但難以遏制美國的通脹，反而會打擊美國的企業、工人和國家安全。

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這篇文章寫道，拜登總統可能會取消特朗普政府對中國產品的一些關稅，此舉將傷害美國工人和企業，增加我們對中國已經殘缺的貿易逆差，並浪費華盛頓與北京在知識產權盜竊問題上的談判籌碼，威脅到美國的安全利益。

該文指出，美國政府所謂的理由--取消這些關稅可以減緩通貨膨脹--是無稽之談。根據1974年《貿易法》第301條的規定，拜登先生砍掉的關稅在實施時對整個經濟幾乎沒有價格影響。消費者價格在其實施後略有下降。如果關稅的成本被轉嫁給美國消費者，而不是由中國生產商通過降價或貨幣貶值來支付，那麼它將造成一次性的價格上漲，不可能對今天的通貨膨脹負責。

文章作者萊特希澤說，中國進口商品總共只佔美國消費者價格指數所包含商品的2%，而且不包括能源和食品等關鍵產品。他補充說，即使是反關稅的智庫彼得森國際經濟研究所也估計，取消對中國商品的所有301條款的關稅，最多隻能使CPI通脹率降低0.26個百分點。而且拜登政府的高級官員也承認了這一點。

這篇文章指出，雖然取消這些關稅對緩解美國的通貨膨脹幾乎沒有任何作用，但這將是對中國政府的一個重大讓步。301條款關稅是對幾十年來中國知識產權盜竊和其他不公平貿易政策的回應，為實現特朗普政府與中國的第一階段協議提供了重要的槓桿作用，該協議於2020年2月實施。萊特希澤說，撤銷其中任何一項都將表明，這位總統不重視中國的知識產權濫用，並願意忽視中國是美國的主要地緣政治對手，而不是一個良性的經濟夥伴，這對美國的國家安全有危險的影響。

該文透露，北京目前正在進行一項全社會的努力，爭取全球經濟和軍事上的優勢地位。由政府補貼的中國公司主導着幾個戰略部門，包括可再生能源供應鏈以及鋼鐵和稀土金屬等大宗商品，由此產生的利潤和技術正被輸送到價值數十億美元的人民解放軍的更新改造中。現在，中國人民解放軍配備了世界上最大的陸軍和海軍，正在利用其新發現的力量來威脅美國的利益和盟友。

這篇文章說，中國的建設取決於一場侵犯知識產權的運動，旨在獲得先進的美國技術和商業機密，並將其分發給中國實體。作為進入中國市場的交換條件，美國公司經常被要求放棄他們最珍貴的知識產權。北京無法脅迫美國企業的東西，它試圖通過網絡攻擊來竊取，而網絡攻擊經常是由解放軍實施的。北京通過補貼中國公司購買美國公司的關鍵技術來支持這些收購。

該文繼續道，拜登政府對這種猖獗的知識產權盜竊行為採取不聞不問的態度也會帶來嚴重的經濟後果。美國政府估計，中國的知識產權盜竊每年給美國經濟帶來2,250億美元至6,000億美元的損失。中國是世界上最大的假冒和盜版商品來源國；僅在2020年，就有10.3億美元的來自中國的假冒產品在美國邊境被截獲。據美國聯邦調查局估計，它每12小時就會對中國行為者開啟一個新的經濟間諜案件，其與中國有關的經濟間諜案件數量在過去十年中增加了1300%。

萊特希澤還說，由此產生的美中貿易逆差每年超過3500億美元。幾十年來，這一赤字有增無減，這是將數萬億美元的美國財富轉移到我們的主要對手的手中。在這一過程中，由於中國利用不公平的貿易做法破壞了美國的各種產業，它使許多美國人失去了工作。這導致工資下降，收入不平等加劇，以及許多美國社區的崩潰。

他還說，除了中國共產黨會受益之外，拜登政府降低關稅的主要受益者將是那些從中國貿易瀆職行為中受益的跨國公司。他們將能夠增加利潤，避免對美國製造能力進行昂貴的長期投資。該文解釋說，對中國徵收的關稅，可以確保美國國內製造商不會被中國進口商壓價，並為最近的再生產浪潮打下基礎。而降低對中國商品的關稅，將減緩美國製造業的復興，並損害美國經濟的復原力和生產力。

萊特希澤稱，白宮可能認為，嘗試任何限制通貨膨脹的方法，即使是無效的，也會幫助總統不斷下滑的支持率，但取消這些關稅並不能為拜登先生贏得任何人氣。73%的美國人支持針對中國採取貿易救濟措施，以保護美國產業和工人，71%的選民支持華盛頓繼續對中國徵收301條款的關稅。工人們認識到削減301條款的關稅的政策將是多麼危險。美國最大的工會聯合會AFL-CIO表示，削減301條款的關稅將 "削弱美國對貿易法律的執行，而這些法律對於阻止中國的非法貿易行為是必要的"。

文章最後說，人們只能希望拜登政府做出支持美國工人、企業和全世界公平貿易的選擇。

（萊特希澤先生曾在2017-21年擔任美國貿易代表）